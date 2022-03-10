Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı

Artvin’de Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk kutlamalarına başladı. Bordo mavili taraftarlar, Yusufeli Barajı inşaatı kapsamında ilçe merkezinde yapılan Türkiye’nin en yüksek 3’. viyadüğüne 22 metre genişliğinde 61 metre uzunluğunda Trabzonspor bayrağı astı.

Haberler - İHA 10.03.2022 - 09:41

Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı - 1

Spor Toto Ahmet Çalık Sezonu'nun bitimine 10 hafta kala en yakın takipçisine 15 puan fark atan , şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.

Taraftarlar ise şampiyonluğun bu puan farkı ile artık kaybedilmeyeceğine inanarak kutlamalara şimdiden başladı.

Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı - 2

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bordo-mavi renklere gönül veren taraftarlar, hazırladıkları 22 metre genişliğinde 61 metre uzunluğundaki dev Trabzonspor bayrağını ilçenin yeni yerleşimi yerine, ulaşımı sağlayan dev viyadüklerin arasına astı.

Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı - 3

150 metre yüksekliğinde olan ve ilçenin neredeyse her yerinden görünen dev viyadüklere iki vinç yardımıyla Trabzonspor bayrağı asıldı.

Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı - 4

Organizasyona ev sahipliği yapan Yusufeli Trabzonspor Okulu sahibi Mustafa Çakmak, “Türkiye’nin en yüksek 3. viyadüğü ilçemizde olması nedeniyle böyle bir organizasyona yapmayı planladık. 61 metre uzunluğundaki bayrakla şampiyonluğumuzun fitilin ateşlemiş olduk” şeklinde konuştu.

Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı - 5
Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı - 6
Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı - 7
Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı - 8
Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı - 9

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