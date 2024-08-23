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Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde gruplar kalmak için mücadele ediyor. Play-off turu ilk maçında Trabzonspor, St Gallen deplasmanına çıktı. Maç golsüz eşitlikle devam ediyor. Bordo mavililerin bir topu direkten dönerken ev sahibi ekibin golü VAR'da faul gerekçesiyle iptal edildi. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı - 1

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e elenerek Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nden devam ediyor.

İlk 8 dakikada 2 net pozisyon kaçıran Trabzonspor'da Okay Yokuşlu 25. dakikada sarı kart gördü.

86.dakikada VAR incelemesinin ardından St. Gallen'in golü faul nedeniyle iptal edildi.

90+8 Mücadele golsüz tamamlandı. Trabzonspor tur şansını rövanş maçına bıraktı. 

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Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı - 2

Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Nwakaeme'nin yanı sıra son Rapid Wien maçında kırmızı kart gören Pedro Malheiro ve sarı kart cezalısı Eren Elmalı bu mücadele forma giyemedi.

Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı - 3

Kybunpark'ta oynanan mücadelede Portekizli hakem Miguel Nogueira düdük çaldı. 

Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı - 4

İLK 11'LER

St Gallen: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Palmer, Lennon, Forrester, Elbouzedi, Mulraney, Melia

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan.

Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı - 5

MAÇTAN DİĞER KARELER

Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı - 6
Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı - 7
Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı - 8
Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı - 9
Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı - 10
Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı - 11
Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı - 12
Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı - 13
Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı - 14
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