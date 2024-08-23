Trabzonspor'un St Gallen karşısındaki play-off turu ilk maçında gol sesi çıkmadı
Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde gruplar kalmak için mücadele ediyor. Play-off turu ilk maçında Trabzonspor, St Gallen deplasmanına çıktı. Maç golsüz eşitlikle devam ediyor. Bordo mavililerin bir topu direkten dönerken ev sahibi ekibin golü VAR'da faul gerekçesiyle iptal edildi. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e elenerek Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nden devam ediyor.
İlk 8 dakikada 2 net pozisyon kaçıran Trabzonspor'da Okay Yokuşlu 25. dakikada sarı kart gördü.
86.dakikada VAR incelemesinin ardından St. Gallen'in golü faul nedeniyle iptal edildi.
90+8 Mücadele golsüz tamamlandı. Trabzonspor tur şansını rövanş maçına bıraktı.