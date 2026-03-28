Trans sporcular için karar verildi, kadınlar taramadan geçecek
28.03.2026 11:03
NTV - Haber Merkezi
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, trans sporculara kapıyı kapattı. Kadın sporcuların uygunluk politikasını güncelleyen komite, gen taraması yapacak.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, trans sporcular için kararını verdi.
Kadın sporcuların uygunluk politikasını güncelleyen komite, Los Angeles 2028'ten itibaren kadınlar kategorisinde sadece doğuştan kadın sporcuların yarışabileceğini açıkladı.
KADINLARA TARAMA YAPILACAK
Uygulamaya göre, kadın sporcular SRY gen taraması'ndan geçmek zorunda.
Kararı açıklayan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ilk kadın başkanı Kristy Coventry, adalet, güvenlik ve dürüstlüğü korumak için bu hamleyi yaptıklarını duyurdu.
Yeni protokol, cinsiyet gelişim farklılıkları olan sporcuları da etkileyecek.
Paris 2024'te Cezayirli boksör Imane Khelif'in şampiyonluğunun ardından sporda cinsiyet tartışmaları gündemde uzun süre kalmıştı. Khelif'in madalyasının geri alınması istenmişti.
Daha sonra Khelif'in sağlık raporu ortaya çıkmıştı.
Raporda kadın olduğunu iddia eden Cezayirli sporcunun testislere sahip olduğu ve erkeklerde bulunan XY krozomozomları olduğu tespit edildiği aktarılmıştı.