Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2025-2026 Süper Lig kış transfer sezonu takvimi

Avrupa futbolunun kalbinin attığı en iyi 5 lig de kış transfer tescil dönemi kapandı. Avrupa transfer döneminin kapanmasının ardından ise gözler Türkiye'de transfer döneminin biteceği tarihe çevrildi. 2026 yılı takvimine göre, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'da transfer dönemi 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi itibarıyla resmen sona erdi.

Bu liglerdeki kulüpler artık sadece sözleşmesi elinde olan (boşta) oyuncuları kadrolarına katabilir veya oyuncu satışı yapabilirler. Ancak kadroya yeni bir transfer eklemek için yaz dönemini beklemek zorundalar.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 2 Ocak 2026 Cuma günü başladı.

Yaklaşık 1 aydır süren transfer dönemi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.

AVRUPA TRANSFER DÖNEMİ KAPANDI MI?

Almanya, İngiltere ve Fransa’da transfer dönemi 1 Ocak’ta başladı ve 31 Ocak ile 1 Şubat’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 2 Şubat’ta sona erdi. İspanya ve İtalya’da süreç 2 Ocak’ta açıldı ve 2 Şubat’ta sona erdi.

Danimarka, İskoçya ve Hollanda da benzer bir takvimi takip ediyor. Portekiz’de transfer penceresi 2 Ocak–3 Şubat, Avusturya’da 1 Ocak–6 Şubat, İsviçre’de ise 15 Ocak–16 Şubat arasında açık olacak.