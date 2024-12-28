Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig ara transfer takvimi
Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 17. hafta geride kaldı ve ilk yarı tamamlandı. Ligin ilk yarısının sona ermesi ile bu kez ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Şampiyonluk yarışındaki takımlar ve alt sıralarda ligde tutunma mücadelesi veren takımlar, ara transfer döneminde eksik bölgelerine takviyeler yapacak. Peki, Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman?
Süper Lig'de ilk yarının geride kalması ile takımların ikinci devreye yönelik hazırlıkları başladı. Şampiyonluk yarışında olan takımlar ve küme düme potasında yer alan takımlar başta olmak üzere tüm kulüpler, eksik bölgelerine transfer takviyesi düşünüyor.