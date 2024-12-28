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Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig ara transfer takvimi

Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 17. hafta geride kaldı ve ilk yarı tamamlandı. Ligin ilk yarısının sona ermesi ile bu kez ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Şampiyonluk yarışındaki takımlar ve alt sıralarda ligde tutunma mücadelesi veren takımlar, ara transfer döneminde eksik bölgelerine takviyeler yapacak. Peki, Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman?

Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig ara transfer takvimi - 1

Süper Lig'de ilk yarının geride kalması ile takımların ikinci devreye yönelik hazırlıkları başladı. Şampiyonluk yarışında olan takımlar ve küme düme potasında yer alan takımlar başta olmak üzere tüm kulüpler, eksik bölgelerine transfer takviyesi düşünüyor.

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Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig ara transfer takvimi - 2

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.

Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig ara transfer takvimi - 3

SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

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