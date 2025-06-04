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Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig transfer sezonu tarihleri

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği 2025-2026 sezonu için geri sayım başladı. Özellikle takımlarını güçlendirmek isteyen kulüpler ve yapılacak transferleri merakla bekleyen taraftarlar, transfer döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonun transfer takvimini duyurdu. Peki, transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte 2025-2026 Süper Lig transfer sezonu tarihleri.

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig transfer sezonu tarihleri - 1

2025-2026 Süper Lig transfer dönemi tarihleri tüm futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni sezon öncesi takımların kadrolarını güçlendireceği yaz transfer dönemi, TFF tarafından belirlenen takvime göre başlayacak. Yeni sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrolarına yapacakları hamleler merakla beklenirken, Anadolu kulüplerinin transferleri de yakından takip edilecek. Peki, transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte 2025-2026 Süper Lig transfer sezonu tarihleri.

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Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig transfer sezonu tarihleri - 2

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre birinci transfer ve tescil dönemi olarak da bilinen yaz transfer sezonu 30 Haziran’da başlayacak ve 12 Eylül’de sona erecek.

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig transfer sezonu tarihleri - 3

SÜPER LİG 2025-2026 TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" denildi.

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