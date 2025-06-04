Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig transfer sezonu tarihleri
Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği 2025-2026 sezonu için geri sayım başladı. Özellikle takımlarını güçlendirmek isteyen kulüpler ve yapılacak transferleri merakla bekleyen taraftarlar, transfer döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonun transfer takvimini duyurdu. Peki, transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte 2025-2026 Süper Lig transfer sezonu tarihleri.
2025-2026 Süper Lig transfer dönemi tarihleri tüm futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni sezon öncesi takımların kadrolarını güçlendireceği yaz transfer dönemi, TFF tarafından belirlenen takvime göre başlayacak. Yeni sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrolarına yapacakları hamleler merakla beklenirken, Anadolu kulüplerinin transferleri de yakından takip edilecek. Peki, transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte 2025-2026 Süper Lig transfer sezonu tarihleri.