Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025-2026 ara transfer sezonu takvimi
02.02.2026 15:05
NTV - Haber Merkezi
Ara transfer döneminin son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler transfer sezonunun ne zaman biteceğine çevrildi. Süper Lig'de şampiyonluk için transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler, ara transfer sezonuyla birlikte takımlarına takviye yapmaya başladı. Transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte 2025-2026 ara transfer sezonu takvimi.
2025-2026 ara transfer sezonu için heyecan devam ederken, transfer sezonunun ne zaman sona ereceği de merak edilmeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ara transfer dönemi takvimi belirlendi.
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 2 Ocak 2026 Cuma günü başladı.
Yaklaşık 1 aydır süren transfer dönemi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.
Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.