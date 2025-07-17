Birinci transfer dönemi ne zaman kapanacak? 2025-2026 yaz transfer sezonu biten transferler

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

TFF'nin açıklamasına göre 30 Haziran'da başlayan transfer dönemi 12 Eylül günü son bulacak.



İkinci Transfer ve Tescil Dönemi de 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.