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Birinci transfer dönemi ne zaman kapanacak? 2025-2026 yaz transfer sezonu biten transferler

Transfer sezonu içinde takviyeler devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 sezonu öncesinde transfer döneminin 30 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Liglerdeki takımlar kadrolarını yenilemek ve güçlendirmek adına yeni sözleşmelere imza atıyor. Birinci transfer ve tescil döneminde biten transferler futbol takipçilerinin gündeminde. Peki, transfer sezonu ne zaman kapanıyor?

Birinci transfer dönemi ne zaman kapanacak? 2025-2026 yaz transfer sezonu biten transferler - 1

Birinci transfer ve tescil dönemi tarihleri, futbolu yakından takip edenlerce araştırılıyor. TFF yeni sezon transfer takvimini duyurmuştu. Yaz transfer sezonu 30 Haziran'da başlamıştı. İkinci ara transfer dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. İşte, transfer dönemi bitiş tarihi...

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Birinci transfer dönemi ne zaman kapanacak? 2025-2026 yaz transfer sezonu biten transferler - 2

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

TFF'nin açıklamasına göre 30 Haziran'da başlayan transfer dönemi 12 Eylül günü son bulacak.

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi de 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Birinci transfer dönemi ne zaman kapanacak? 2025-2026 yaz transfer sezonu biten transferler - 3

BİTEN TRANSFERLER

Orkun Kökçü (Benfica --> Beşiktaş)
Archie Brown (Gent --> Fenerbahçe)
Felipe Augusto (Cercle Brugge --> Trabzonspor)
Halil Dervişoğlu (Galatasaray --> Rizespor)
Davie Selke (Hamburg --> Başakşehir)
Attila Szalai (Hoffenheim --> Kasımpaşa)
Eldor Shomurodov (Roma --> Başakşehir)
John Duran (Al Nassr --> Fenerbahçe)
Tammy Abraham (Roma --> Beşiktaş)
Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe --> Esenler Erokspor)
Emir Ortakaya (Fenerbahçe --> Eyüpspor)
Kerem Demirbay (Galatasaray --> Eyüpspor)
Luca Ekrem Stancic (Bayern Münih --> Başakşehir)
David Jurasek (Benfica --> Beşiktaş)
Onur Bulut (Beşiktaş --> Başakşehir)
Wagner Pina (Estroril --> Trabzonspor)
Leroy Sane (Bayern Münih --> Galatasaray)

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