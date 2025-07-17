Birinci transfer dönemi ne zaman kapanacak? 2025-2026 yaz transfer sezonu biten transferler
Transfer sezonu içinde takviyeler devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 sezonu öncesinde transfer döneminin 30 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Liglerdeki takımlar kadrolarını yenilemek ve güçlendirmek adına yeni sözleşmelere imza atıyor. Birinci transfer ve tescil döneminde biten transferler futbol takipçilerinin gündeminde. Peki, transfer sezonu ne zaman kapanıyor?
Birinci transfer ve tescil dönemi tarihleri, futbolu yakından takip edenlerce araştırılıyor. TFF yeni sezon transfer takvimini duyurmuştu. Yaz transfer sezonu 30 Haziran'da başlamıştı. İkinci ara transfer dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. İşte, transfer dönemi bitiş tarihi...