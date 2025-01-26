Transfer dönemi ne zaman kapanacak? Ara transfer bitiş tarihi
Futbolseverler tarafından "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Takımına aldıkları futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildiren kulüpler peş peşe transfer haberlerini duyuruyor.
Ara transfer sezonunun sona ereceği tarih, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yakın zaman önce başlayan 2024-2025 sezonu ara transfer dönemiyle profesyonel kulüpler eksik mevkilerini doldurarak yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağladı. Kulüplerin anlaşmaları sürerken son transfer tarihi merak konusu oldu.