Transfer dönemi resmen başladı, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesindeki futbolcular

Futbolda ara transfer dönemi başladı. Kış transferi 6 Şubat'ta sona erecek. Yeni transferler Süper Lig'in 18. haftasından itibaren maç kadrolarında yer alabilecek.



Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kupalarında ocak ayında oynayacakları ikişer maçta yeni transferlerini oynatamayacaklar.



Yeni oyuncular Avrupa kupalarında şubat ayından itibaren yer alabilecek.