Transfer dönemi resmen başladı, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesindeki futbolcular

02.01.2026 09:09

NTV - Haber Merkezi

Futbolda ara transfer dönemi başladı. Kulüpler bugünden itibaren yeni oyuncularıyla sözleşme imzalayabilecek. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesindeki futbolcular...

Anadolu Ajansı

Futbolda ara transfer dönemi başladı. Kış transferi 6 Şubat'ta sona erecek. Yeni transferler Süper Lig'in 18. haftasından itibaren maç kadrolarında yer alabilecek. 


Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kupalarında ocak ayında oynayacakları ikişer maçta yeni transferlerini oynatamayacaklar. 

Yeni oyuncular Avrupa kupalarında şubat ayından itibaren yer alabilecek. 

BEŞİKTAŞ 1
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ

Salih Özcan

 

Filip Jörgensen

 

Luis Henrique

 

Emmanuel Agbadou

 

Thilo Kehrer

 

Ferdi Kadıoğlu

 

GALATASARAY 2
Reuters

GALATASARAY

Onyedika

 

Manuel Ugarte

 

Muhammed Salah

 

Anthony Dennis

 

Axel Disasi

 

Ruben Neves

 

FENERBAHÇE 3
AFP

FENERBAHÇE

Anthony Musaba

 

Christoph Nkunku

 

El Karouani

 

Rocco Reitz

 

Kim Min-jae

 

Artem Dovbyk

 

Sörloth

 

Mert Günok

 

TRABZONSPOR 4
AFP

TRABZONSPOR

Jocelin Ta Bi

 

Chibuike Nwaiwu

 

Ahmed Kutucu

 

Oğuz Aydın

 

Umut Nayir

 

Christ Tape

 

Mykhavko