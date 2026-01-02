Transfer dönemi resmen başladı, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesindeki futbolcular
02.01.2026 09:09
NTV - Haber Merkezi
Futbolda ara transfer dönemi başladı. Kulüpler bugünden itibaren yeni oyuncularıyla sözleşme imzalayabilecek. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesindeki futbolcular...
Futbolda ara transfer dönemi başladı. Kış transferi 6 Şubat'ta sona erecek. Yeni transferler Süper Lig'in 18. haftasından itibaren maç kadrolarında yer alabilecek.
Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kupalarında ocak ayında oynayacakları ikişer maçta yeni transferlerini oynatamayacaklar.
Yeni oyuncular Avrupa kupalarında şubat ayından itibaren yer alabilecek.
BEŞİKTAŞ
Salih Özcan
Filip Jörgensen
Luis Henrique
Emmanuel Agbadou
Thilo Kehrer
Ferdi Kadıoğlu
GALATASARAY
Onyedika
Manuel Ugarte
Muhammed Salah
Anthony Dennis
Axel Disasi
Ruben Neves
FENERBAHÇE
Anthony Musaba
Christoph Nkunku
El Karouani
Rocco Reitz
Kim Min-jae
Artem Dovbyk
Sörloth
Mert Günok
TRABZONSPOR
Jocelin Ta Bi
Chibuike Nwaiwu
Ahmed Kutucu
Oğuz Aydın
Umut Nayir
Christ Tape
Mykhavko