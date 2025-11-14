Transfer, Galatasaray, Jhon Duran, Emre Mor ve kadro dışı... Fenerbahçe'de Tedesco her şeyi tek tek açıkladı!

"Beni Ali Koç buraya getirdi, ona minnettarım ama yeni başkanla da çok keyif alıyorum" diyen Tedesco şunları anlattı: "Sadettin Saran net ve dürüst bir insan. Zagreb maçından sonra ilk defa konuştuk ve ona 'Beni buraya sen getirmedin, bana bye bye demek senin hakkın' dedim. Hoca olarak başkanın size duyduğu güvene ihtiyacınız var. Takımın, hocanın güçlü olduğunu bilmesi gerekiyor. Yoksa çok tecrübeli isimler getirseniz de aksi durumda başarı zor. Başkanla güvene dayalı bir ilişkimiz var. Her şeyi açık şekilde konuşuyoruz, bu durumdan minnettarım." Takımının performansının arttığını ve bunun ekip olarak başardıklarını anlatan Tedesco, "Samandıra'da çalışan herkes çok iyi iş çıkardı. Geldiğimizde herkes gergindi. Onlara "Sakin olun, işinize odaklanın" dedim. Yüksek seviyede antrenmanlar yaptılar, bu benim için çok önemliydi çünkü elimizdeki tek araç bu. Devin (Özek) sakin kaldı, beni oyunculara ve çalışanlara tanıttı. Çok fazla bilgi verdik, hepsinin birleşimi bu sürecin sırrı oldu."