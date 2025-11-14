Transfer, Galatasaray, Jhon Duran, Emre Mor ve kadro dışı... Fenerbahçe'de Tedesco her şeyi tek tek açıkladı!
14.11.2025 08:33
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, milli araya moralli girmişti.
Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, gazetecilerle bir araya gelerek bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.
İtalyan çalıştırıcı; transfer planlaması, Galatasaray derbisi, Jhon Duran'ın durumu, Emre Mor ve kadro dışı kararları için konuştu.
İşte Tedesco'nun sözleri:
"FORVET PROBLEMİMİZ YOK"
"Kesinlikle bir forvet problemimiz yok. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri farklı oyuncular. Youssef makina gibi baskı yapıyor. Kontra baskı yapıyor. 6 golü var ve bu hiç kötü değil. Talisca daha az süre aldı ama 5 golü var. Bence bu noktada problemimiz yok. Dzeko daha fazla vücudunu kullanan hedef santrfor dediğimiz bir santrfor tarzı. Jhon da (Duran) bunu yapıyor. Youssef arkaya koşuları daha çok yapıyor. Farklı tarzlar ama çok mutluyuz. Plzen maçında çift oynadığımızda bu da bizim için opsiyondu. Jhon geri dönüyor. Bazı maçlarda farklı opsiyonlar olabilir. 4-3-3 bize ne kadar pozitif gelse de bazen 4-4-2 de bir opsiyon bizim için."
"SAKİN OLUN, İŞİNİZE ODAKLANIN"
"Beni Ali Koç buraya getirdi, ona minnettarım ama yeni başkanla da çok keyif alıyorum" diyen Tedesco şunları anlattı: "Sadettin Saran net ve dürüst bir insan. Zagreb maçından sonra ilk defa konuştuk ve ona 'Beni buraya sen getirmedin, bana bye bye demek senin hakkın' dedim. Hoca olarak başkanın size duyduğu güvene ihtiyacınız var. Takımın, hocanın güçlü olduğunu bilmesi gerekiyor. Yoksa çok tecrübeli isimler getirseniz de aksi durumda başarı zor. Başkanla güvene dayalı bir ilişkimiz var. Her şeyi açık şekilde konuşuyoruz, bu durumdan minnettarım." Takımının performansının arttığını ve bunun ekip olarak başardıklarını anlatan Tedesco, "Samandıra'da çalışan herkes çok iyi iş çıkardı. Geldiğimizde herkes gergindi. Onlara "Sakin olun, işinize odaklanın" dedim. Yüksek seviyede antrenmanlar yaptılar, bu benim için çok önemliydi çünkü elimizdeki tek araç bu. Devin (Özek) sakin kaldı, beni oyunculara ve çalışanlara tanıttı. Çok fazla bilgi verdik, hepsinin birleşimi bu sürecin sırrı oldu."
"MAÇ MAÇ DEVAM ETMELİYİZ"
“Derbiler özel, çok özel maçlar. Her maç sadece 3 puan ama derbiler çok önemlidir gerçek bu. Almanya'da Schalke- Dortmund, Rusya'da Spartak Moskova-CSKA Moskova derbisi çok önemliydi. Bizim için Galatasaray maçından önce önümüzde Çaykur Rizespor ve Ferencvaros'a karşı çok önemli maçlarımız var. Ben etkimiz olan şeylere odaklanmayı tercih ediyorum. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum. Neden Galatasaray maçına odaklanalım ki? Bizim Fenerbahçe'ye odaklanmamız gerekiyor. Eğer Galatasaray maçını konuşursak, ondan önceki kendi maçlarımıza olan odağımızı düşürürüz. Bir komşun yeni araba aldıysa sen de o arabayı istersin ya da dersinki onun çimi benimkinden daha yeşil. O kıyas olursa hayat sağlıklı bir hayat olmuyor.”
JHON DURAN'IN SON DURUMU
"Jhon Duran bence iyi adımlarla ilerliyor. Maçlarda 25-30 dakika oynadı, bir sonraki adım Çaykur Rizespor, Ferencvaros veya Galatasaray maçlarında 50-55 dakika oynamak. Devreyi oynarsan zaten sonrasında 10 dakika daha oynayabilirsin, bir sonraki adım bu olacak. Durumumuz rakiplere de bağlı ama bunu yapmamız gerekiyor."
HAKEMLER NASIL?
"Şunu söylemem lazım ki geldiğimden beri hakem seviyesi iyi. Maç esnasında çok kibarlar, çok saygılı şekilde davranıyorlar. Başka ülkelerde de çalıştım oralarda bu kadar çok saygı olmayabiliyor. Bazen hata yapıyorlar ama inanıyorum ki bu insanı bir şey. Kasıtlı olduğunu düşünmüyorum."
KADRO DIŞI KARARI
"İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni durum yok. Kulüp çok netti, bence bir gelişme yok. Göreve geldiğimde yeni oyuncularımız ve 8 sakat futbolcumuz vardı, her şey mental çünkü maç kazanırsak herkes oynamak istiyor."
EMRE MOR
"Emre Mor şu an gündemimizde yok." (Sabah)