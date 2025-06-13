Transfer için resmi açıklama geldi: Boey, Bernardo Silva, Anguissa, Neymar

BOEY İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Soru: "Kulüpler Dünya Kupası, Sacha Boey'un Bayern Münih'teki geleceğini düzeltebilmek için şon şansı mı?"



Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl: "Her oyuncunun her maçta bir şansı var. Sağ bekte Konrad Laimer var ve tabii ki Josip Stanisic ile Sacha Boey. Aslında bu bir pozisyon için çok fazla. Şimdi Sacha burada ve bizim için oynayacak. Ondan sonra, geleceğin ne getireceğini göreceğiz, çünkü o zaman kadro planlamamızı düzgün bir şekilde sonlandırabileceğiz. Ancak üç sağ bek bir lüks."