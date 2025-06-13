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Transfer için resmi açıklama geldi: Boey, Bernardo Silva, Anguissa, Neymar

Avrupa ve Türkiye'de liglerin sona ermesinin ardından transferler de peş peşe gelmeye başladı.

Transfer için resmi açıklama geldi: Boey, Bernardo Silva, Anguissa, Neymar - 1

Yaz transfer dönemi beklenenden hareketli şekilde başlarken, iddialar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

Leroy Sane transferiyle sezonu açan Galatasaray dünyaca ünlü yıldızları listesinde barındırırken, Fenerbahçe'nin de büyük bir sürprizin peşinde olduğu iddia edildi. Öte yandan Beşiktaş'ın da peşinde olduğu isimlere yönelik iddialar gündeme geldi.

Günün öne çıkan transfer iddialarını bir araya getirdik...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Transfer için resmi açıklama geldi: Boey, Bernardo Silva, Anguissa, Neymar - 2

NEYMAR İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI

Gazeteci Chris Antony: Neymar için Fenerbahçe’nin yanı sıra Avrupa’dan İngiliz ekibi Aston Villa ve Fransız devi Marsilya’nın da teklifi var. Santos da dünyaca ünlü yıldızı kadroda tutmak için yeni sözleşme önerdi. Bu takımların dışında 5 kulüp daha Neymar ile temas kurdu.

Transfer için resmi açıklama geldi: Boey, Bernardo Silva, Anguissa, Neymar - 3

BERNARDO SILVA'DAN GALATASARAY'A ONAY

Suudi Arabistan'dan gelen yüksek ücretli teklifleri Avrupa kariyerine devam etmek istediği için şimdilik değerlendirmeye almayan Bernardo Silva karar aşamasında... 10 numaranın yanı sıra merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabilen sol ayaklı yıldız, Galatasaray'ın teklifine de olumlu yanıt verdi. Bu ayın sonuna kadar bu transferde somut adımlar atılacak. (Sabah)

Transfer için resmi açıklama geldi: Boey, Bernardo Silva, Anguissa, Neymar - 4

REINILDO'NUN MENAJERİ KULÜP ARIYOR

Reinildo, Kulüpler Dünya Kupası sonrası Atletico’dan ayrılacak. 31 yaşındaki sol bek Reinildo'nun menajeri, oyuncusuna yeni takım bulmak için teklifleri almaya başladı. Reinildo’ya Fenerbahçe’nin de ilgisi olduğu iddia edildi. (Fanatik)

Transfer için resmi açıklama geldi: Boey, Bernardo Silva, Anguissa, Neymar - 5

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ANGUISSA

Beşiktaş, Anguissa’nın bonservis bedeli için yaklaşık 10 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Napoli’den ayrılmak isteyen Kamerunlu yıldızın, şartların oluşması durumunda Türkiye’ye gelmeye sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Transfer için resmi açıklama geldi: Boey, Bernardo Silva, Anguissa, Neymar - 6

ÇALHANOĞLU SÜRPRİZİ

Galatasaray’ın, Inter’in yıldızı Hakan Çalhanoğlu’yla bir görüşme yaptığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar Milli futbolcuyla anlaşıp, Inter’le bonservis pazarlığına oturmaya hazırlanıyor. (Fanatik)

Transfer için resmi açıklama geldi: Boey, Bernardo Silva, Anguissa, Neymar - 7

OOSTERWOLDE'NİN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Jayden Oosterwolde'nin menajeri Joes Blakborn: "Jayden, yeniden tamamen formda ve yeni sezona iyi bir şekilde başlamak için hazır. Fenerbahçe ile sözleşmesinin uzatılması için görüşme halindeyiz. Çeşitli kulüpler şu anda Oosterwolde ile ilgileniyor ancak onun odağı Fenerbahçe." (Sports Digitale)

Transfer için resmi açıklama geldi: Boey, Bernardo Silva, Anguissa, Neymar - 8

OSAYI-SAMUEL, BEŞİKTAŞ'A DOĞRU

Beşiktaş, Osayi-Samuel'in menajeriyle yaptığı görüşmelerde 3 senelik anlaşma üzerinden yıllık 2 milyon euro’ya kadar çıktı. Kanarya’daki döneminde senelik 1.8 milyon euro kazanan tecrübeli sağ bek için tavan ücretinde 2 milyon euro’nun üstüne çıkmak istemeyen Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuya karar vermesi için süre tanıdı. (Sabah)

Transfer için resmi açıklama geldi: Boey, Bernardo Silva, Anguissa, Neymar - 9

BOEY İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Soru: "Kulüpler Dünya Kupası, Sacha Boey'un Bayern Münih'teki geleceğini düzeltebilmek için şon şansı mı?"

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl: "Her oyuncunun her maçta bir şansı var. Sağ bekte Konrad Laimer var ve tabii ki Josip Stanisic ile Sacha Boey. Aslında bu bir pozisyon için çok fazla. Şimdi Sacha burada ve bizim için oynayacak. Ondan sonra, geleceğin ne getireceğini göreceğiz, çünkü o zaman kadro planlamamızı düzgün bir şekilde sonlandırabileceğiz. Ancak üç sağ bek bir lüks."

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