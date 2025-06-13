Transfer için resmi açıklama geldi: Boey, Bernardo Silva, Anguissa, Neymar
Avrupa ve Türkiye'de liglerin sona ermesinin ardından transferler de peş peşe gelmeye başladı.
Yaz transfer dönemi beklenenden hareketli şekilde başlarken, iddialar da peş peşe gelmeye devam ediyor.
Leroy Sane transferiyle sezonu açan Galatasaray dünyaca ünlü yıldızları listesinde barındırırken, Fenerbahçe'nin de büyük bir sürprizin peşinde olduğu iddia edildi. Öte yandan Beşiktaş'ın da peşinde olduğu isimlere yönelik iddialar gündeme geldi.
Günün öne çıkan transfer iddialarını bir araya getirdik...