Transfer sezonu sonu için geri sayım! Birinci transfer dönemi saat kaçta bitiyor?
Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran'da başlamıştı. Transfer sezonu içinde takımlar, 2025-2026 sezonu için kadrolarını güçlendirdi. Yaklaşık üç aylık dönemde Süper Lig takımları kadrolarına takviyeler yaptı. Kulüpler, transfer sezonu içerisinden yerli ve yabancı oyuncuları renklerine bağlıyor. Taraftarlar birinci transfer dönem sonunu bekliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2025-2026 yılı için transfer takvimi paylaşılmıştı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi Süper Lig takımları, kadrolarına yeni isimler dahil etti. 12 Eylül'de sonlanacak transfer dönemi 30 Haziran'da başlamıştı. Transfer sezonu saat kaçta bitecek?