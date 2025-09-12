NTV.COM.TR

Transfer sezonu sonu için geri sayım! Birinci transfer dönemi saat kaçta bitiyor?

Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran'da başlamıştı. Transfer sezonu içinde takımlar, 2025-2026 sezonu için kadrolarını güçlendirdi. Yaklaşık üç aylık dönemde Süper Lig takımları kadrolarına takviyeler yaptı. Kulüpler, transfer sezonu içerisinden yerli ve yabancı oyuncuları renklerine bağlıyor. Taraftarlar birinci transfer dönem sonunu bekliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2025-2026 yılı için transfer takvimi paylaşılmıştı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi Süper Lig takımları, kadrolarına yeni isimler dahil etti. 12 Eylül'de sonlanacak transfer dönemi 30 Haziran'da başlamıştı. Transfer sezonu saat kaçta bitecek?

TRANSFER SEZONU BUGÜN SON BULUYOR!

30 Haziran 2025'te başlayan Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 12 Eylül günü saat 23:59'da son buluyor.

Takımlar ve futbolcular için yılın ikinci transfer sezonu ise 5 Ocak 206 - 10 Şubat 2026 tarihleri arasında olacak.

Transfer dönemi içinde biten transferler şöyle:

Galatasaray

Victor Osimhen

Wilfried Singo

Uğurcan Çakır

Ismail Jakobs

Frankowski

Leroy Sane

İlkay Gündoğan

Fenerbahçe

Kerem Aktürkoğlu

Dorgeles Nene

Sofyan Amrabat

Ederson

Archie Brown

Marco Asensio

Milan Skriniar

Edson Alvarez

Nelson Semedo

Tarık Çetin

Jhonn Duran

Beşiktaş

David Jurasek

Tammy Abraham

Orkun Kökçü

Wilfred Ndidi

Taylan Bulut

Rıdvan Yılmaz

El Bilal Toure

Tiago Djalo

Vaclav Cerny

Cengiz Ünder

Gökhan Sazdağı

Jota Silva

Trabzonspor

Wagner Pina

Paul Onuachu

Felipe Augusto

Kazeem Olaigbe

Christ Inao Oulai

Benjamin Bouchouari

Ernest Muci

Andre Onana

