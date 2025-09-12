Transfer sezonu sonu için geri sayım! Birinci transfer dönemi saat kaçta bitiyor?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2025-2026 yılı için transfer takvimi paylaşılmıştı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi Süper Lig takımları, kadrolarına yeni isimler dahil etti. 12 Eylül'de sonlanacak transfer dönemi 30 Haziran'da başlamıştı. Transfer sezonu saat kaçta bitecek?