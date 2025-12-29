Transfer sezonu ne zaman başlayacak ve bitecek? 2025-2026 Süper Lig ara transfer sezonu takvimi

Süper Lig ara transfer sezonunun başlayacağı tarih tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde takımlarına yapacağı takviyeler merak ediliyor. Peki, transfer sezonu ne zaman başlayacak ve bitecek?