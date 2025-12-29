Transfer sezonu ne zaman başlayacak ve bitecek? 2025-2026 Süper Lig ara transfer sezonu takvimi
29.12.2025 09:21
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig ara transfer sezonunun başlayacağı tarih tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde takımlarına yapacağı takviyeler merak ediliyor. Peki, transfer sezonu ne zaman başlayacak ve bitecek?
Süper Lig'de 2025-2026 ara transfer sezonunun başlayacağı tarih belli oldu. TFF tarafından daha önce 5 Ocak'ta başlayacağı açıklanan ara transfer sezonunun tarihleri çekildi ve transfer sezonu öne çekildi. Peki, 2025-2026 ara transfer sezonu ne zaman başlayacak?
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ara transfer döneminin daha önce 5 Ocak 2026’da başlayıp ve 10 Şubat 2026’da tamamlanacağı açıklanmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026'da sona ereceğini açıkladı.
SÜPER LİG'DE DEVRE ARASI NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig'in ikinci yarısı yaklaşık bir aylık bir aranın ardından 16, 17, 18 ve 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla yeniden başlayacak.