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Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer dönemi bitiş tarihi

2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman sona ereceği, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Destekledikleri takımların yapacağı transferlere kilitlenen taraftarlar, transfer sezonunun biteceği tarihi öğrenmek istiyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer dönemi bitiş tarihi - 1

Ülkemizde pek çok futbolsever taraftarın heyecanla beklediği yaz transfer dönemi devam ediyor. Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler, söz konusu dönem için bitiş tarihi araştırmalarına hız verdi. İşte, TFF'nin açıkladığı transfer dönemi bilgileri...

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Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer dönemi bitiş tarihi - 2


Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlamıştı. Takımlar yeni sezon hazırlıkları kapsamından transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer dönemi bitiş tarihi - 3

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayacak yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

ARA TRANSFERLER NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

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