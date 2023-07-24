Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer dönemi bitiş tarihi
2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman sona ereceği, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Destekledikleri takımların yapacağı transferlere kilitlenen taraftarlar, transfer sezonunun biteceği tarihi öğrenmek istiyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?
Ülkemizde pek çok futbolsever taraftarın heyecanla beklediği yaz transfer dönemi devam ediyor. Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler, söz konusu dönem için bitiş tarihi araştırmalarına hız verdi. İşte, TFF'nin açıkladığı transfer dönemi bilgileri...