Transferde Manchester derbisi: "Gyökeres ile görüşmeler başladı"

TRANSFERDE MANCHESTER DERBİSİ

2028'e kadar Portekiz'de sözleşmesi bulunan İsveçli yıldız, önümüzdeki yaz yaklaşık 70-75 milyon euro karşılığında transfer edilebilir.

FAVORİ MANCHESTER UNITED

CaughtOffside'in haberine göre, Manchester City ve Manchester United'ın Gyökeres'le sözleşme imzalamak için görüşmelere başladığını ve Kırmızı Şeytanlar'ın Ruben Amorim'le olan ilişkisi nedeniyle Sporting yıldızını İngiltere'ye çekmek için favori olarak görüldüğü öne sürüldü.

Premier Lig devlerinin Gyokeres'e 2029 yılına kadar bir sözleşme teklif etmeye istekli olduğu anlaşılıyor.