Transferde Manchester derbisi: "Gyökeres ile görüşmeler başladı"
Sporting'de son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Viktro Gyökeres için Manchester United ve Manchester City'nin görüşmelere başladığı öne sürüldü. Kırmızı Şeytanlar'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in de eski öğrencisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve kişisel şartlarda herhangi bir problem yaşanmasının beklenmediği kaydedildi. 2024 yılında 60. golüne ulaşan İsveçli golcünün yaklaşık 70-75 milyon euroluk bir bedelle transfer edilebileceği belirtildi.
Manchester United ve Manchester City, Sporting fıorması giyen Viktor Gyökeres ile sözleşme imzalamak için düğmeye basarken, İsveçli golcünün geçirdiği etkileyici iki sezonun ardından 2025'te Portekiz kulübünden ayrılması bekleniyor.