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Transferde Manchester derbisi: "Gyökeres ile görüşmeler başladı"

Sporting'de son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Viktro Gyökeres için Manchester United ve Manchester City'nin görüşmelere başladığı öne sürüldü. Kırmızı Şeytanlar'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in de eski öğrencisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve kişisel şartlarda herhangi bir problem yaşanmasının beklenmediği kaydedildi. 2024 yılında 60. golüne ulaşan İsveçli golcünün yaklaşık 70-75 milyon euroluk bir bedelle transfer edilebileceği belirtildi.

Transferde Manchester derbisi: "Gyökeres ile görüşmeler başladı" - 1

Manchester United ve Manchester City, Sporting fıorması giyen Viktor Gyökeres ile sözleşme imzalamak için düğmeye basarken, İsveçli golcünün geçirdiği etkileyici iki sezonun ardından 2025'te Portekiz kulübünden ayrılması bekleniyor.

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Transferde Manchester derbisi: "Gyökeres ile görüşmeler başladı" - 2

2024 YILINDA 60 GOL ATTI!

26 yaşındaki oyuncu geçen yaz Coventry City'den Sporting'e katıldığından bu yana, 2023/24 sezonunda 50 maçta 43 gol ve 15 asist üreterek Avrupa'da herkesin dikkatini çekti.

Gyokeres, 2024/25 sezonunun açılış aşamasında da hız kesmedi ve İsveçli yıldız 22 maçta 25 gol atıp dört asist yaptı.

Perşembe gecesi Moreirense'ye 2-1 mağlup olan Sporting'in tek golünü atan forvet, 2024'teki gol sayısını 60'a çıkardı.

Transferde Manchester derbisi: "Gyökeres ile görüşmeler başladı" - 3

TRANSFERDE MANCHESTER DERBİSİ

2028'e kadar Portekiz'de sözleşmesi bulunan İsveçli yıldız, önümüzdeki yaz yaklaşık 70-75 milyon euro karşılığında transfer edilebilir.

FAVORİ MANCHESTER UNITED

CaughtOffside'in haberine göre, Manchester City ve Manchester United'ın Gyökeres'le sözleşme imzalamak için görüşmelere başladığını ve Kırmızı Şeytanlar'ın Ruben Amorim'le olan ilişkisi nedeniyle Sporting yıldızını İngiltere'ye çekmek için favori olarak görüldüğü öne sürüldü.

Premier Lig devlerinin Gyokeres'e 2029 yılına kadar bir sözleşme teklif etmeye istekli olduğu anlaşılıyor.

Transferde Manchester derbisi: "Gyökeres ile görüşmeler başladı" - 4

AMORIM VE GYÖKERES GÖRÜŞMESİ

Manchester United'ın yeni teknik direktörü 26 yaşındaki oyuncuyla çoktan konuştuğu ve kişisel şartların bir sorun teşkil etmesinin beklenmediği kaydedildi.

Ruben Amorim'in 2025/26 sezonu öncesinde Viktor Gyokeres için harekete geçmesi bekleniyor.

Transferde Manchester derbisi: "Gyökeres ile görüşmeler başladı" - 5

United, Amorim'in şu anda takımın başında olması nedeniyle Sporting forvetiyle sözleşme imzalayacağından emin ancak Manchester kulübü İsveçli yeteneğin imzası için sıkı bir rekabetle karşı karşıya kalacak.

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