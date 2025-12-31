Transferde sürpriz denklem! Fenerbahçe o transferi yaparsa soluğu Galatasaray'ın kapısında alacaklar
31.12.2025 08:37
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Christopher Nkunku için sıcak gelişmeler yaşanırken, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin adı da denkleme dahil oldu.
Trendyol Süper Lig'in ilk devresini lider Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan ve sezonun kalan bölümünde şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Milan'ın hücum oyuncusu Christopher Nkunku'yu gündemine almıştı.
37 MİLYON EURO'LUK DEV TEKLİF
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu için İtalyan devine 37 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.
Mali tablolarına dikkat ettiği ifade edilen Milan'ın bu teklifi ciddi şekilde düşündüğü ve beklenen performansı alamadığı Nkunku ile yollarını ayırmak isteyebileceği aktarılmıştı.
TEDESCO'NUN ESKİŞ ÖĞRENCİSİ
Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Nkunku'yu Leipzig döneminden tanıdığı ve oyuncunun yeteneğine güvendiği yazılmıştı.
Christopher Nkunku'nun performansında yükseliş sağlayamaması halinde Fenerbahçe'nin teklifinin ciddi şekilde değerlendirmeye alınacağına da vurgu yapılmıştı.
MILAN'IN ALTERNATİFİ ICARDI
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise Milan, Nkunku'nun Fenerbahçe'ye transfer olması halinde Mauro Icardi transferini alternatif olarak belirledi.
Milan'ın Icardi transferinde yüksek maaş ve Osimhen'in Afrika Kupası'nda olması nedeniyle Galatasaray'ın ayrılığa yanaşmaması gibi engellerle karşılaşabileceği ifade edildi.
Dev kulübün Icardi'yi düşündüğü ancak Galatasaray'ın transfere kısa süre içinde olumlu yanıt vermesinin beklenmediği de vurgulandı.