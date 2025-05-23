Trendyol 1. Lig play-off finali ne zaman? 1. Ligi kazanan takım nereye gider?
Trendyol 1. Lig play-off ikinci mücadeleleri ardından tur atlayan takımlar arasında final maçı oynanacak. İlk turda Bandırma Spor 2-0 Erzurumspor'u mağlup etmişti. İstanbulspor ise Boluspor'a 1-2 mağlup oldu. İkinci turun ilk maçı Boluspor 1- 4 Bandırma Spor olarak son buldu. Final mücadelesi ile 1. Lig kazananı kesinleşecek. Peki, TFF 1. Lig'i kazanan nereye gider?
1. Lig'de play-off maçları sonrasında final 29 Mayıs günü gerçekleşecek. Play-off ilk turun galipleri Boluspor ve Bandırmaspor, rövanşta karşılaştı. Boluspor'a karşı Bandırma Spor'un 4-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Finalde play-off mücadelelerini kazanan takımla lig 3'üncüsü karşılaşacak. İşte, 1. Lig finali hakkında detaylar...