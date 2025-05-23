Trendyol 1. Lig play-off finali ne zaman? 1. Ligi kazanan takım nereye gider?

TRENDYOL 1. LİGİ KAZANAN NEREYE GİDER?

1. Lig puan tablosunda 1. ve 2. sırada yer alan takımlar Süper Lig'e yükselir.



TRR 1. Lig finalinde karşılaşan puan durumuna göre 3. olan ve play-off kazananı takımlar arasından kazanan da 3'üncü takım olarak Süper Lig'de yerini alır.



Öte yandan çift devreli lig müsabakaları sonunda TFF 1. Lig’de 17., 18, 19. ve 20. sıraları alan 4 takım TFF 2. Lig'e düşer.