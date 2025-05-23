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Trendyol 1. Lig play-off finali ne zaman? 1. Ligi kazanan takım nereye gider?

Trendyol 1. Lig play-off ikinci mücadeleleri ardından tur atlayan takımlar arasında final maçı oynanacak. İlk turda Bandırma Spor 2-0 Erzurumspor'u mağlup etmişti. İstanbulspor ise Boluspor'a 1-2 mağlup oldu. İkinci turun ilk maçı Boluspor 1- 4 Bandırma Spor olarak son buldu. Final mücadelesi ile 1. Lig kazananı kesinleşecek. Peki, TFF 1. Lig'i kazanan nereye gider?

Trendyol 1. Lig play-off finali ne zaman? 1. Ligi kazanan takım nereye gider? - 1

1. Lig'de play-off maçları sonrasında final 29 Mayıs günü gerçekleşecek. Play-off ilk turun galipleri Boluspor ve Bandırmaspor, rövanşta karşılaştı. Boluspor'a karşı Bandırma Spor'un 4-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Finalde play-off mücadelelerini kazanan takımla lig 3'üncüsü karşılaşacak. İşte, 1. Lig finali hakkında detaylar...

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Trendyol 1. Lig play-off finali ne zaman? 1. Ligi kazanan takım nereye gider? - 2

1. LİG FİNALİ NE ZAMAN?

Play-off maçları 23 Mayıs itibariyle noktalanıyor. Böylece play-off kazananı ile 1. Lig 3. arasında final maçı oynanacak. Final maçı ise 29 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. Final tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

Trendyol 1. Lig play-off finali ne zaman? 1. Ligi kazanan takım nereye gider? - 3

TRENDYOL 1. LİGİ KAZANAN NEREYE GİDER?

1. Lig puan tablosunda 1. ve 2. sırada yer alan takımlar Süper Lig'e yükselir.

TRR 1. Lig finalinde karşılaşan puan durumuna göre 3. olan ve play-off kazananı takımlar arasından kazanan da 3'üncü takım olarak Süper Lig'de yerini alır.

Öte yandan çift devreli lig müsabakaları sonunda TFF 1. Lig’de 17., 18, 19. ve 20. sıraları alan 4 takım TFF 2. Lig'e düşer.

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