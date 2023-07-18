Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? 2023-2024 Süper Lig ilk hafta maç programı ve derbi tarihleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak. Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İşte, Süper Lig ilk hafta maç programı ve derbi tarihleri...