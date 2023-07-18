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Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? 2023-2024 Süper Lig ilk hafta maç programı ve derbi tarihleri belli oldu

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti. Ağustos ayında başlayacak ligde bu sezon 20 takım mücadele edecek. Fikstür çekiminin de geride kalmasıyla bu kez maç tarihleri merak konusu oldu. Takımlarına yeni sezonda da destek vermek için sabırsızlanan taraftarlar, TFF'nin açıkladığı ilk düdük tarihini öğrenmek istiyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'de ilk hafta maçları hangi gün?

Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? 2023-2024 Süper Lig ilk hafta maç programı ve derbi tarihleri belli oldu - 1

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak. Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İşte, Süper Lig ilk hafta maç programı ve derbi tarihleri...

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Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? 2023-2024 Süper Lig ilk hafta maç programı ve derbi tarihleri belli oldu - 2

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayıp 19 Mayıs 2024'te sona erecek.

Bu sezon ligin ilk yarısı 18 hafta, ikinci yarısı ise 20 hafta olarak tamamlanacak. Ligin ilk yarısı 18. hafta sonunda tamamlanırken, ilk hafta 11-12-13-14 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak.

23-24-25 Aralık’ta oynanacak maçlarla ligin ilk bölümü tamamlanacak.

Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? 2023-2024 Süper Lig ilk hafta maç programı ve derbi tarihleri belli oldu - 3

İKİNCİ YARI TAKVİMİ NETLEŞTİ

5-6-7 Ocak’taki maçlarla ligin ikinci yarısı başlarken, 19 Mayıs’ta sezon tamamlanacak.

Takvim yoğunluğu nedeniyle 17. ve 22. hafta mücadeleleri hafta içi oynanacak.

Ayrıca 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler nedeniyle 31. hafta müsabakaları 2-3-4 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? 2023-2024 Süper Lig ilk hafta maç programı ve derbi tarihleri belli oldu - 4

İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

Kayserispor - Galatasaray

Pendikspor - Hatayspor

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

Alanyaspor - Başakşehir

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Trabzonspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Sivasspor - Samsunspor

Konyaspor - İstanbulspor

Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? 2023-2024 Süper Lig ilk hafta maç programı ve derbi tarihleri belli oldu - 5

DERBİ MAÇLARIN TAKVİMİ

Ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? 2023-2024 Süper Lig ilk hafta maç programı ve derbi tarihleri belli oldu - 6

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

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