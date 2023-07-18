Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? 2023-2024 Süper Lig ilk hafta maç programı ve derbi tarihleri belli oldu
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti. Ağustos ayında başlayacak ligde bu sezon 20 takım mücadele edecek. Fikstür çekiminin de geride kalmasıyla bu kez maç tarihleri merak konusu oldu. Takımlarına yeni sezonda da destek vermek için sabırsızlanan taraftarlar, TFF'nin açıkladığı ilk düdük tarihini öğrenmek istiyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'de ilk hafta maçları hangi gün?
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak. Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İşte, Süper Lig ilk hafta maç programı ve derbi tarihleri...