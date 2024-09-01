NTV.COM.TR’ye geri dön

Triatlon nedir? Triatlon yarışlarının tarihi

Triatlon ferdi bir spordur. Yüzme, bisiklet ve koşunun arka, arkaya yapıldığı olimpik bir spor branşıdır. Sprint (kısa) mesafe, olimpik mesafe, olmak üzere 2 değişik mesafede yapılmaktadır. Peki, Triatlon nedir? Triatlon yarışlarının tarihini derledik.

Triatlon nedir? Triatlon yarışlarının tarihi - 1

Triatlon kelimesi eski Yunanca kökenlidir ve üç branşın bir arada yapıldığı bir spor demektir. Bu branşlar sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşunun peşi sıra yapılmasıdır. Ferdi bir spordur ve sporcu her bir branşa ait mesafeyi bitirir bitirmez kurallara uygun kıyafetlerini giymek için, belirli kuralara uymak şartı ile, değişim alanına girer ve diğer branşa başlar.

Yani sporcunun sadece bir branşta başarılı olması yetmez, diğer branşlara ait antrenmanları da yapmak ve kas gruplarını çalıştırmak zorundadır. Ayrıca taktik ve teknik seviyesini en üst düzeyde tutarak hem enerjisini hem de dayanıklılığını korumak zorundadır.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Triatlon nedir? Triatlon yarışlarının tarihi - 2

TRİATLON YARIŞLARININ TARİHİ


Dünyada triatlon yarışmalarının tarihçesi 1978 yılında başlar. İlk triatlon yarışı 18 Şubat 1978'de Hawai adalarında, Waikiki plajında yapılmıştır. John Collins tarafından Waikiki yüzme yarışları, Hawai adası çevresinde yapılan bisiklet yarışı ve Honolu maratonunu birleştirmek fikri ortaya atılmıştır. Bu fikir destek bulmuş ve daha sonra yeni bir spor dalı olarak kabul edilecek ilk triatlon yarışması 15 kişi katılımı ile yapılmıştır. Bu yarışı 12 kişi bitirebilmiş ve kazanan 11.46.58 derecesi ile Gordon Haller olmuştur.

Türkiye’de Triatlon

Ülkemizdeki ilk resmi triathlon denemesi, olimpik standartlarda (1,5 km yüzme, 40 km bisiklet ve 10 km koşu) ve resmi hakemlerin nezaretinde, 1988 senesinde, Eskisehir’de, Nihat Aydın tarafından 2 saat 59 dakika 43 saniye ile başarıyla tamamlanmıştır. Bununla birlikte kendisi de Türkiye’nin ilk triatleti olarak resmi kayıtlara geçmiştir.

1989 senesinde TRT’de yer alan “Türkiye’nin Rekorları” adlı programın video görüntülerine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Triatlon nedir? Triatlon yarışlarının tarihi - 3

Daha sonra Alanya’da sporun turizme katkısını yurtdışında gören bir kısım sporseverin çabaları ile İlk olarak 17 Ekim 1991 tarihinde uluslararası boyutta bir organizasyon düzenlemiş bu organizasyon yerli ve yabancılar tarafından olumlu eleştiriler almasının akabinde geleneksel olarak düzenlenmesine karar verilmiş ve günümüze kadar giderek gelişen bir konuma ulaşmıştır.

Alanya’daki olumlu gelişmenin devlet desteğinde sürmesini sağlamak ve yapılan organizasyonun sadece Alanya Triatlonu ile sınırlı kalmaması için triatlon sporu 1994 yılı sonunda Türkiye Bisiklet Federasyonu'na bağlanmış ve 2001 yılına kadar faaliyetlerini bu federasyon bünyesinde sürdürmüştür.

Triatlon nedir? Triatlon yarışlarının tarihi - 4

TÜRKİYE'DEKİ TRİATLON FEDERASYONUNUN KURULMASI

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu'nun almış olduğu karar ile dönemin Spor Bakanı Sayın Fikret Ünlü’nün ve Gençlik Spor Genel Müdürü Sayın Kemal Mutlu’nun olurları ile 19 Aralık 2001 tarihinde Türkiye Triatlon Federasyonu, Bisiklet Federasyonu’ndan ayrılarak kuruldu.

Federasyonu kurma görevi Sayın Halil Kılıçoğlu’na verilmiştir.

Kuruluşunda sadece 50 Lisanslı sporcusu, 5 spor kulübü olan federasyon, kısa zamanda gelişim göstermiş ve kulüp, lisanslı sporcu ve antrenör sayısı artış göstermiş; ülkemizin Alanya, Erdek, Sapanca, Ahlat, Eğirdir, Köyceğiz, Marmaris, İstanbul, Kütahya Çeşme, Sinop, gibi birçok yerinde organizasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Federasyon başkanlık görevini daha sonra 2004 seçimlerinde Sayın Korhan Kılıçoğlu devralmıştır. Bu dönemde duatlon branşı canlandırılmıştır.

2006 yılı TTF Genel Kurulunda Sayın Halil Kılıçoğlu, tekrar başkanlık görevini devralmış ve bu dönemde ulusal müsabakalara ek olarak 4 uluslararası müsabaka gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde 1992 yılından bugüne kadar Alanya, Erdek, Sapanca, Eğirdir, Gelibolu, Kuşadası, İstanbul, Antalya, Elazığ bölgelerinde uluslararası yarışmalar organize edilmiştir. Bu yarışmalar Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Avrupa Kupası, Balkan Şampiyonası seviyelerinde gerçekleşmiştir.

DAHA FAZLA GÖSTER