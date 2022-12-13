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TRT 1 Dünya Kupası maçları nasıl izlenir? TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K yeni frekans bilgileri

Dünya Kupası yarı final karşılaşmaları öncesinde TRT yeni frekans bilgileri de bir kez daha gündeme geldi. 20 Kasım 2022 tarihinden beri devam eden Dünya Kupası maçları Türkiye'de TRT ekranlarından takip ediliyor. Peki, frekans ayarı nasıl yapılır? İşte TRT yeni frekans bilgileri

TRT 1 Dünya Kupası maçları nasıl izlenir? TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K yeni frekans bilgileri - 1

Futbolseverlerin haftalardır heyecanla takip ettiği Dünya Kupası'nda son maçlar bu hafta yapılacak. Katar'ın ev sahipliğiyle 20 Kasım günü başlayan Dünya Kupası mücadelesi'nin finali, 18 Aralık 2022 tarihinde Lusail Iconic Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

TRT 1 Dünya Kupası maçları nasıl izlenir? TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K yeni frekans bilgileri - 2

YENİ FREKANS BİLGİLERİ

2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınıyor. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebiliyor.

TRT 1 Dünya Kupası maçları nasıl izlenir? TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K yeni frekans bilgileri - 3

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulunmuştu. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

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