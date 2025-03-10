Tugay Kerimoğlu'ndan eski takım arkadaşı Okan Buruk'a şampiyonluk uyarısı

Kerimoğlu, bir dönem birlikte forma giydiği Okan Buruk'u da uyararak şu açıklamalarda bulundu:



"Kadro önümüze geldiğinde maç öncesi Sara'yı sağ tarafta gördük. Biz Sara-Torreira ikilisiyle alışmıştık. Koca bir alanı ilk yarıda Frankowski üzerinden kullanma isteği vardı. Bu ilk yarıda olmadı."