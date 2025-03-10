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Tugay Kerimoğlu'ndan eski takım arkadaşı Okan Buruk'a şampiyonluk uyarısı

Eski futbolcu ve yorumcu Tugay Kerimoğlu, bir dönem birlikte forma giydiği Okan Buruk'a şampiyonluk uyarısı yaptı. Kerimoğlu, "Her iki takımın da kolay deplasmanları yok. Eğer şampiyon olmak istiyorlarsa oyunlarını geliştirmek zorundalar. Kalan maçlar sürpriz sonuçlara gebe olabilir." ifadelerini kullandı.

Tugay Kerimoğlu'ndan eski takım arkadaşı Okan Buruk'a şampiyonluk uyarısı - 1

Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada Alanyaspor maçına çıktı. Sarı kırmızılılar Alanyaspor'u geriye düştükleri maçta 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 68'e yükseltti ve en yakın takipçisiyle puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

Sarı kırmızılıların galibiyetini, Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu değerlendirdi. Eski futbolcu ve yorumcu Kerimoğlu, Galatasaray’a şampiyonluk yolunda uyarıda bulundu.

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Tugay Kerimoğlu'ndan eski takım arkadaşı Okan Buruk'a şampiyonluk uyarısı - 2

Kerimoğlu, bir dönem birlikte forma giydiği Okan Buruk'u da uyararak şu açıklamalarda bulundu:

"Kadro önümüze geldiğinde maç öncesi Sara'yı sağ tarafta gördük. Biz Sara-Torreira ikilisiyle alışmıştık. Koca bir alanı ilk yarıda Frankowski üzerinden kullanma isteği vardı. Bu ilk yarıda olmadı."

Tugay Kerimoğlu'ndan eski takım arkadaşı Okan Buruk'a şampiyonluk uyarısı - 3

"Oyun doldur boşalt gibi oynanmaya başladı Galatasaray'da. Alan Osimhen'e atmaya çalışıyor. Doğru oyun yavaş yavaş ikinci yarı Sara-Torreira önlerinde Morata ile oynanmaya başlandı. İkinci golü bireysel buldun. Takım oyunu üzerinden bir şey anlatamıyoruz. Hep bireysel üzerinden konuşuyoruz."

Tugay Kerimoğlu'ndan eski takım arkadaşı Okan Buruk'a şampiyonluk uyarısı - 4

"Ne yazık ki Galatasaray'ın şanssızlığı, Icardi'nin sezonu kapatması ve Yunus ve Barış'ın sezon başında zirveye çıkmış olmalarıydı."

Tugay Kerimoğlu'ndan eski takım arkadaşı Okan Buruk'a şampiyonluk uyarısı - 5

"Her iki takımın da kolay deplasmanları yok. Eğer şampiyon olmak istiyorlarsa oyunlarını geliştirmek zorundalar. Kalan maçlar sürpriz sonuçlara gebe olabilir 2 takım için de."

Tugay Kerimoğlu'ndan eski takım arkadaşı Okan Buruk'a şampiyonluk uyarısı - 6

"Mertens neden oynamıyor bilmiyorum. 2 maç sonra Mertens kendini toparlayabilecek seviyede. Burada Mertens'in dinlenme şansı da arttı Avrupa'nın olmaması sonrası."

Tugay Kerimoğlu'ndan eski takım arkadaşı Okan Buruk'a şampiyonluk uyarısı - 7

"Bu uzun topların bana göre tamamiyle koşucusu Mertens'dir. Mertens-Osimhen'in oynaması birbirine yakın. Kenarlar işlemezse Galatasaray'da oyunda her zaman problem olacaktır."

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