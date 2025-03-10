Tugay Kerimoğlu'ndan eski takım arkadaşı Okan Buruk'a şampiyonluk uyarısı
Eski futbolcu ve yorumcu Tugay Kerimoğlu, bir dönem birlikte forma giydiği Okan Buruk'a şampiyonluk uyarısı yaptı. Kerimoğlu, "Her iki takımın da kolay deplasmanları yok. Eğer şampiyon olmak istiyorlarsa oyunlarını geliştirmek zorundalar. Kalan maçlar sürpriz sonuçlara gebe olabilir." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada Alanyaspor maçına çıktı. Sarı kırmızılılar Alanyaspor'u geriye düştükleri maçta 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 68'e yükseltti ve en yakın takipçisiyle puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.
Sarı kırmızılıların galibiyetini, Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu değerlendirdi. Eski futbolcu ve yorumcu Kerimoğlu, Galatasaray’a şampiyonluk yolunda uyarıda bulundu.