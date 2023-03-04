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Tuğba Danışmaz’dan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlama finalinde 14.31’lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Tuğba Danışmaz’dan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya - 1

İstanbul’un ev sahipliğinde Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’da kadınlar üç adım atlama finalinde milli atlet Tuğba Danışmaz piste çıktı.

Tuğba Danışmaz’dan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya - 2

Milli atlet, ilk hakkında 14.31 ile Türkiye rekoru kırarak ilk sıraya yerleşti.

Tuğba Danışmaz’dan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya - 3

23 yaşındaki atlet, bu derecesiyle ilk sırada yer aldı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Tuğba Danışmaz’dan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya - 4

Üç adım atlamada İtalyan Dariya Derkach 14.20 ile gümüş, Portekizli Patricia Mamona 14.16’lık derecesi ile bronz madalya elde etti.

Tuğba Danışmaz’dan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya - 5

Öte yandan Danışmaz, elde ettiği madalya ile Türkiye’ye 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda ilk madalyasını da kazandırmış oldu.

Tuğba Danışmaz’dan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya - 6
Tuğba Danışmaz’dan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya - 7
Tuğba Danışmaz’dan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya - 8
Tuğba Danışmaz’dan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya - 9
Tuğba Danışmaz’dan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya - 10
Tuğba Danışmaz’dan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya - 11

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