Tüm dünyada gündem olan sporcu olay olan kıyafetini satacak, gelirini bağışlayacak

Hollanda Olimpiyat Komitesi'nde spor direktör Andre Cats, açık artırmayla ilgili olarak açıklama yaptı.



Cats, "Seçkin sporcular, yetiştikleri kulüplere çok özel bir sevgi besliyor ve çocukları spor yapmaya aktif olarak teşvik etmek istiyorlar. Bu açık artırmayla, Hollandalı yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesinde spor kulüplerinin önemini vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.