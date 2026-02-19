Tüm dünyada gündem olan sporcu olay olan kıyafetini satacak, gelirini bağışlayacak
NTV - Haber Merkezi
Olimpiyatlarda rekor kıran ve servet değerinde para kazanan Jutta Leerdam, olay olan kıyafetini satma kararı aldı. Sporcu buradan gelecek parayı ise bağışlama kararı aldı.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda sahne alan ve rekor kıran Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam olimpiyat rekoru kırarken, zafer kutlamasında verdiği pozla servet kazandı.
Yarışın sona ermesiyle birlikte formasının fermuarını açarak Nike marka atletini gösteren Hollandalı sporcunun bu görüntüsü 6 milyonun üzerinde izlendi ve ardından sponsorluk geldi, 1 milyon dolar kazandı. . Nike, "Bu kadar hızlı olduğunuzda izin istemezsiniz." mesajını paylaştı. Şimdi ise yeni bir karar verdi.
Genç sporcu kıyafetini satacak. Leerdam'ın kıyafeti için ilk teklifler gelmeye başladı.
Elde edilen gelirin, Hollandalı sporcunun çocukken buz patenine başladığı Pijnacker buz pateni kulübüne bağışlanacağı öğrenildi.
Hollanda Olimpiyat Komitesi'nde spor direktör Andre Cats, açık artırmayla ilgili olarak açıklama yaptı.
Cats, "Seçkin sporcular, yetiştikleri kulüplere çok özel bir sevgi besliyor ve çocukları spor yapmaya aktif olarak teşvik etmek istiyorlar. Bu açık artırmayla, Hollandalı yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesinde spor kulüplerinin önemini vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bitiş çizgisini 1 dakika 12 saniye 31 salisede geçen Leerdam, olimpiyat tarihine geçmişti.
Leerdam şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu gerçekten bir hayalin gerçekleşmesi, inanılmaz. Bitiş çizgisini geçtikten sonra çok şaşırdım, çok yorgundum ve çok duygusaldım. Zor olacağını biliyordum çünkü Femke Kok gerçekten iyi bir derece elde etmişti."