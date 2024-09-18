Tüm gözler Nuri Şahin'de olacak! Club Brugge-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?
Avrupa'nın futbolunun kulüpler bazında bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçlar başladı. İlk hafta maçlarının ikinci gününde Club Brugge-Borussia Dortmund maçı pek çok kişinin gündeminde olacak. Eski milli futbolcu Nuri Şahin'in teknik direktörü olduğu, turnuvanın son finalisti Borussia Dortmund, Belçika deplasmanında turnuvaya 3 puanla başlamak istiyor. Peki, Club Brugge-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?
Club Brugge-Borussia Dortmund maçına geri sayım başladı. Belçika'nın iddialı takımlarından Club Brugge, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını sahasında konuk edecek. Nuri Şahin yönetiminde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan sarı- siyahlılarda hedef ülkerine galibiyetle dönmek. Ülkemizdeki futbolseverler de bu sezon ilk kez lig formatında düzenlenecek organizasyonda, heyecan dolu bu müsabakanın ayrtıntılarına odaklandı. İşte, Club Brugge-Borussia Dortmund maçı hakkında bilgiler...