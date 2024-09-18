Tüm gözler Nuri Şahin'de olacak! Club Brugge-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

Club Brugge-Borussia Dortmund maçına geri sayım başladı. Belçika'nın iddialı takımlarından Club Brugge, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını sahasında konuk edecek. Nuri Şahin yönetiminde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan sarı- siyahlılarda hedef ülkerine galibiyetle dönmek. Ülkemizdeki futbolseverler de bu sezon ilk kez lig formatında düzenlenecek organizasyonda, heyecan dolu bu müsabakanın ayrtıntılarına odaklandı. İşte, Club Brugge-Borussia Dortmund maçı hakkında bilgiler...