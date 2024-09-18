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Tüm gözler Nuri Şahin'de olacak! Club Brugge-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

Avrupa'nın futbolunun kulüpler bazında bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçlar başladı. İlk hafta maçlarının ikinci gününde Club Brugge-Borussia Dortmund maçı pek çok kişinin gündeminde olacak. Eski milli futbolcu Nuri Şahin'in teknik direktörü olduğu, turnuvanın son finalisti Borussia Dortmund, Belçika deplasmanında turnuvaya 3 puanla başlamak istiyor. Peki, Club Brugge-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

Tüm gözler Nuri Şahin'de olacak! Club Brugge-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? - 1

Club Brugge-Borussia Dortmund maçına geri sayım başladı. Belçika'nın iddialı takımlarından Club Brugge, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını sahasında konuk edecek. Nuri Şahin yönetiminde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan sarı- siyahlılarda hedef ülkerine galibiyetle dönmek. Ülkemizdeki futbolseverler de bu sezon ilk kez lig formatında düzenlenecek organizasyonda, heyecan dolu bu müsabakanın ayrtıntılarına odaklandı. İşte, Club Brugge-Borussia Dortmund maçı hakkında bilgiler...

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Tüm gözler Nuri Şahin'de olacak! Club Brugge-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? - 2

CLUB BRUGGE-DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Club Brugge-Borussia Dortmund maçı, Jan Breydel Stadyumu'nda 18 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

TSİ 22:00’da başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Club Brugge-Dortmund maçını İrfan Peljto yönetirken yardımcılıklarını ise Senad İbrisimbegovic ve Davor Jeljo üstlenecek.

Tüm gözler Nuri Şahin'de olacak! Club Brugge-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? - 3

CLUB BRUGGE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz.

Tüm gözler Nuri Şahin'de olacak! Club Brugge-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? - 4

DORTMUND'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Barcelona, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna

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