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Tur kapısını araladı: Fenerbahçe, Anderlecht'i 3 golle mağlup etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla beraber son 16 turu için büyük avantaj sağladı.

Tur kapısını araladı: Fenerbahçe, Anderlecht'i 3 golle mağlup etti - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında evinde Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler 11. dakikada Tadic'in golüyle 1-0 öne geçti.

42. dakikada sahneye çıkan Dzeko, farkı 2'ye çıkardı. 

Youssef En-Nesyri ise 57. dakikada maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

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Tur kapısını araladı: Fenerbahçe, Anderlecht'i 3 golle mağlup etti - 2

Fenerbahçe bu sonuçla beraber son 16 turu için büyük avantaj elde etti.

İkinci maç Belçika'da 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Tur kapısını araladı: Fenerbahçe, Anderlecht'i 3 golle mağlup etti - 3

DZEKO TARİHE GEÇTİ

Edin Dzeko, Dusan Tadic'i geride bırakarak sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı isim oldu (38 yaş 333 gün).

Tur kapısını araladı: Fenerbahçe, Anderlecht'i 3 golle mağlup etti - 4

SON 16 MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Anderlecht'i geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Tur kapısını araladı: Fenerbahçe, Anderlecht'i 3 golle mağlup etti - 5
Tur kapısını araladı: Fenerbahçe, Anderlecht'i 3 golle mağlup etti - 6
Tur kapısını araladı: Fenerbahçe, Anderlecht'i 3 golle mağlup etti - 7
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