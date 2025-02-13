Tur kapısını araladı: Fenerbahçe, Anderlecht'i 3 golle mağlup etti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla beraber son 16 turu için büyük avantaj sağladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında evinde Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler 11. dakikada Tadic'in golüyle 1-0 öne geçti.
42. dakikada sahneye çıkan Dzeko, farkı 2'ye çıkardı.
Youssef En-Nesyri ise 57. dakikada maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.