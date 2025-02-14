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Tur şansını zora soktu: Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında farklı mağlup

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın 51. dakikasından itibaren Kaan Ayhan'ın oyundan ihraç edilmesiyle beraber 10 kişi mücadele etti.

Tur şansını zora soktu: Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında farklı mağlup - 1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

Ev sahibi Mijnans'in golüyle öne geçerken, 20. dakikada sahneye çıkan Sallai, skora denge sağladı.

Hollanda temsilcisi 37. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Parrott'un golüyle yeniden öne geçti. 

Sarı-kırmızılılarda ikinci sarıdan kırmızı kart gören Kaan Ayhan, 51. dakikada oyundan ihraç edildi.

AZ Alkmaar'da 57'de Clasie 66'da ise Wolfe maçın sonucunu belirledi.

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Tur şansını zora soktu: Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında farklı mağlup - 2

Galatasaray, turun ikinci ayağında 20 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te AZ Alkmaar'ı konuk edecek.

Tur şansını zora soktu: Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında farklı mağlup - 3

SON 16 MUHTEMEL RAKİPLERİ

Play-off turunu atlayan takım Tottenham ya da Manchester United ile eşleşecek.

Tur şansını zora soktu: Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında farklı mağlup - 4

Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk maçında gol atan Roland Sallai, bu turnuvalarda ceza sahası dışından ilk kez ağları havalandırdı.

Tur şansını zora soktu: Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında farklı mağlup - 5

Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına konuk olduğu yedi maçın altısını kaybeden Galatasaray (1B), bu mağlubiyetlerde kalesinde 19 gol gördü (ortalama 3.2).

Tur şansını zora soktu: Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında farklı mağlup - 6

DEPLASMANDA GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 9 deplasman maçında da kazanamadı.

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