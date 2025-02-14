Tur şansını zora soktu: Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında farklı mağlup
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın 51. dakikasından itibaren Kaan Ayhan'ın oyundan ihraç edilmesiyle beraber 10 kişi mücadele etti.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu.
Ev sahibi Mijnans'in golüyle öne geçerken, 20. dakikada sahneye çıkan Sallai, skora denge sağladı.
Hollanda temsilcisi 37. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Parrott'un golüyle yeniden öne geçti.
Sarı-kırmızılılarda ikinci sarıdan kırmızı kart gören Kaan Ayhan, 51. dakikada oyundan ihraç edildi.
AZ Alkmaar'da 57'de Clasie 66'da ise Wolfe maçın sonucunu belirledi.