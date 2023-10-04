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"Türk futbolunda tarihi sayfa açıldı" (Spor yazarlarından Manchester United-Galatasaray maçı yorumu)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazandı. Böylece Galatasaray, deplasmanda İngiliz kulüplerine karşı ilk galibiyetini aldı. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Manchester United-Galatasaray maçı değerlendirmesi...

"Türk futbolunda tarihi sayfa açıldı" (Spor yazarlarından Manchester United-Galatasaray maçı yorumu) - 1

TÜRK FUTBOLUNDA TARİHİ SAYFA AÇILDI

Galatasaray, Avrupa arenasında dün gece itibarı ile öyle bir sahne aldı ki her şey tek kelimeyle muhteşemdi. Türk futbolunda yeni bir tarihi sayfa açıldı. Çok gerildik, sesimiz kısıldı, bazen yıkıldık, bazen sevindik ama açıkçası işin finali olağanüstü oldu. Bir Türk vatandaşı olarak gurur duydum. Manchester United ne kadar sorunlar yaşasa, eksikleri olsa da dev bir marka. Dolayısıyla Galatasaray'ın almış olduğu galibiyet hem sarı- kırmızılı camia hem de ülke futbolu için büyük bir başarıdır. Stattaki taraftarımızın coşkusu, futbolcuların enerjileri, kazanma motivasyonları bitmedi. Gol yediler, attılar, gol yediler, attılar. İcardi penaltı kaçırdı, karamsarlığa düşmediler. Aynı İcardi belki de Şampiyonlar Ligi'nde gecenin golüne imza attı... O nasıl bir vuruştu öyle! Adam sadece gol atmıyor, savunma da yapıyor. Sadece o mu, aslında bütün takım olağanüstü mücadele etti. Abdülkerim'in kestiği toplar es geçilmemeli. 13 yıldır Galatasaray'ın kalesinde harikalar yaratan bir Muslera var zaten. Son haftaların yıldızı, geçen sezonun altın oyuncusu Boey... Ya Zaha... Onu unutmak olur mu? Ne gol attı öyle. Kaçırdığı pozisyonlarda saç baş yoldursa da attığı golle gönülleri fetheden Kerem var bir de. Sonradan oyuna giren ve asist yapan Barış… Şampiyonlar Ligi için dev bir kadro kuran Galatasaray bunun karşılığını dün gece aldı ve gruptan çıkma adına büyük bir avantaj yakaladı… Emeği geçen, bu transferleri yapan, kulüp için büyük fedakârlıkta bulunan yöneticiler dahil Okan Buruk ve tüm takımı kutlarım.

(Murat Özbostan - SABAH)

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Türk futbolunda tarihi sayfa açıldı" (Spor yazarlarından Manchester United-Galatasaray maçı yorumu) - 2

PLAN, SÜKUNET VE UYGULAMA...

Maç ilerleyip devre sonuna yaklaşırken düşünmeden edemedim; ‘’Galatasaray bu Manchester’e Türkiye’deki herhangi bir takıma karşı oynadığını oynasa şu ilk devre neler olabilirdi?’’ İlk devre bittiğinde eminim çok insan ‘’Bu muymuş MANU’’ demiş olmalı. Ancak Şampiyonlar Ligi bu tür hevesler fazla riskli bir turnuva. Böylesi maçlarda ‘’fırsat bulmak’’ ve onu kullanmak önemlidir. Davinson Sanchez’in uzun vurduğu topta onlarca ihtimal yan yana geldi ve Zaha golü buldu. Önemliydi, çünkü oyunun kopmasını engelledi bu gol! Ardından Galatasaray ikinci yarı yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Derken 55’lere doğru ManU yeniden toparlandı. Derken… Önce Sanchez kaydı ardından ilk golde de pozisyonunu kaybeden Abdülkerim yetişemedi

(Cem Dizdar - FANATİK)


"Türk futbolunda tarihi sayfa açıldı" (Spor yazarlarından Manchester United-Galatasaray maçı yorumu) - 3

AVRUPA'NIN OKAN'I!

Devre arası sosyal medya paylaşımımda "Mertens girmeli, Kerem ya da Tete çıkmalı" dediğimde çoğu takipçim benimle aynı görüşteydi. İşte o Kerem 2-1 yenik durumda ve maça dair pek ümit kalmamışken skoru 2-2'ye getiren golü attı. Benim onun yerinde oynaması gerektiğini düşündüğüm Mertens'se Casemiro'ya kırmızı kart gösterterek penaltı kazandırdığında herkes gibi benim de ağzım kulaklarımdaydı ama olaylı penaltıların adamı İcardi bu fırsatı topu dışarı atarak kaçırdı. United bu penaltı pozisyonunun ardından yüzde 99'luk bir gol kaçırdığında "bir puan da iyi" diye düşünürken, Arjantinli yine büyülü bir vuruşla takımını öne geçirdi. Tüm Türkiye yine ayaktaydı. Galatasaray yine tarih yazıyordu. Gözler yine yaşlıydı mutluluktan. Helal olsun hepinize. En çok da sana; AVRUPA'NIN OKAN'I!

(Serkan Korkmaz - FOTOMAÇ)


"Türk futbolunda tarihi sayfa açıldı" (Spor yazarlarından Manchester United-Galatasaray maçı yorumu) - 4

TARİHİ ZAFER

Her yönüyle, baştan sona ilginç geçen maçta Galatasaray, tarihi bir galibiyet alarak, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti. Manchester United'ın ilk 10 dakikada beklenen rüzgârı hasarsız atlatıldı. Kerem Aktürkoğlu zaman zaman dağınık hareketler yapıyor ama önemli bir hücum silahı olduğu gerçek. Okan Buruk'un orta sahada Torreira'nın yanına Kaan'ı monte ederek ikili bir pres gücü oluşturması çok doğru bir teknik adam tercihiydi. Slovak hakem son derece objektif bir yönetim sergiledi.

(Ömer Üründül - SABAH)



"Türk futbolunda tarihi sayfa açıldı" (Spor yazarlarından Manchester United-Galatasaray maçı yorumu) - 5

RÜYA GİBİ

Galatasaray, Manchester United’ı böylesi bir kaos içinde yakalamışken fırsatı değerlendirmek için her yolu deneyeceğini ilk dakikadan itibaren gösterdi. Okan Buruk’un Kaan Ayhan’ı orta sahada Torreira’nın yanında kullanması, Kerem’i forvet arkasına çekmesi Manchester deplasmanında konforlu olmasa da heyecanlı bir ilk yarı izletti. Manchester’a karşı bu kadar önde basmayı planlamak büyük riskti. Ama hayatın gerçeklerinden biri risk ne kadar büyükse kazanç da o kadar büyük olur. Okan Buruk, önde basmanın riskini satın aldı, Angelinho’nun ön alan baskısında boşalttığı alanı Rashford doldurunca Höjlund’un kafasına çarptırarak tabelayı değiştirdi. Bu gol Galatasaray’ın özgüvenini zedelemediği gibi Davinson’un iç koridordan Zaha’ya attığı uzun pas maçın gidişatını değiştirdi. Zaha, Dalot’a rağmen klas bir golle takımını maça döndürdü.

(Serkan Akcan - FANATİK)


"Türk futbolunda tarihi sayfa açıldı" (Spor yazarlarından Manchester United-Galatasaray maçı yorumu) - 6

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN KARELER

"Türk futbolunda tarihi sayfa açıldı" (Spor yazarlarından Manchester United-Galatasaray maçı yorumu) - 7
"Türk futbolunda tarihi sayfa açıldı" (Spor yazarlarından Manchester United-Galatasaray maçı yorumu) - 8
"Türk futbolunda tarihi sayfa açıldı" (Spor yazarlarından Manchester United-Galatasaray maçı yorumu) - 9
"Türk futbolunda tarihi sayfa açıldı" (Spor yazarlarından Manchester United-Galatasaray maçı yorumu) - 10
"Türk futbolunda tarihi sayfa açıldı" (Spor yazarlarından Manchester United-Galatasaray maçı yorumu) - 11
"Türk futbolunda tarihi sayfa açıldı" (Spor yazarlarından Manchester United-Galatasaray maçı yorumu) - 12
"Türk futbolunda tarihi sayfa açıldı" (Spor yazarlarından Manchester United-Galatasaray maçı yorumu) - 13
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