"Türk futbolunda tarihi sayfa açıldı" (Spor yazarlarından Manchester United-Galatasaray maçı yorumu)

TÜRK FUTBOLUNDA TARİHİ SAYFA AÇILDI



Galatasaray, Avrupa arenasında dün gece itibarı ile öyle bir sahne aldı ki her şey tek kelimeyle muhteşemdi. Türk futbolunda yeni bir tarihi sayfa açıldı. Çok gerildik, sesimiz kısıldı, bazen yıkıldık, bazen sevindik ama açıkçası işin finali olağanüstü oldu. Bir Türk vatandaşı olarak gurur duydum. Manchester United ne kadar sorunlar yaşasa, eksikleri olsa da dev bir marka. Dolayısıyla Galatasaray'ın almış olduğu galibiyet hem sarı- kırmızılı camia hem de ülke futbolu için büyük bir başarıdır. Stattaki taraftarımızın coşkusu, futbolcuların enerjileri, kazanma motivasyonları bitmedi. Gol yediler, attılar, gol yediler, attılar. İcardi penaltı kaçırdı, karamsarlığa düşmediler. Aynı İcardi belki de Şampiyonlar Ligi'nde gecenin golüne imza attı... O nasıl bir vuruştu öyle! Adam sadece gol atmıyor, savunma da yapıyor. Sadece o mu, aslında bütün takım olağanüstü mücadele etti. Abdülkerim'in kestiği toplar es geçilmemeli. 13 yıldır Galatasaray'ın kalesinde harikalar yaratan bir Muslera var zaten. Son haftaların yıldızı, geçen sezonun altın oyuncusu Boey... Ya Zaha... Onu unutmak olur mu? Ne gol attı öyle. Kaçırdığı pozisyonlarda saç baş yoldursa da attığı golle gönülleri fetheden Kerem var bir de. Sonradan oyuna giren ve asist yapan Barış… Şampiyonlar Ligi için dev bir kadro kuran Galatasaray bunun karşılığını dün gece aldı ve gruptan çıkma adına büyük bir avantaj yakaladı… Emeği geçen, bu transferleri yapan, kulüp için büyük fedakârlıkta bulunan yöneticiler dahil Okan Buruk ve tüm takımı kutlarım.



(Murat Özbostan - SABAH)