Türk futbolunda yeni VAR dönemi: Tüm maçlara yabancı hakem gelebilir
Türkiye Futbol Federasyonu son dönemdeki hatalı kararlar ve kulüplerin talepleri doğrultusunda yeni VAR dönemini başlatmaya hazırlanıyor. Sadece önemli maçlarda değil, tüm karşılaşmalara yabancı VAR getirilmesi talebi üzerine TFF Başkanı Hacıosmanoğlu harekete geçti. 20. haftadan itibaren tüm Süper Lig karşılaşmalarında yabancı VAR hakeminin görev yapması bekleniyor.
VAR hakemlerinin performansından memnun olmayan Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin yabancı VAR hakemi talebi sonrası harekete geçti.