Türk futbolunda yeni VAR dönemi: Tüm maçlara yabancı hakem gelebilir

VAR hakemlerine tepki gösteren Hacıosmanoğlu, VAR'da bulunan Türk hakemlerine sitem etti. VAR'daki Türk hakemlerine ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Ama onlar beni arkamdan vurdular. Benim televizyon başında gördüğümü onlar bir sürü açıdan bakıp, nasıl göremez? Arkadaşlara söyledim, ligin ikinci yarısıyla birlikte artık tüm maçlara yabancı VAR'ın gelmesi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.