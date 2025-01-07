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Türk futbolunda yeni VAR dönemi: Tüm maçlara yabancı hakem gelebilir

Türkiye Futbol Federasyonu son dönemdeki hatalı kararlar ve kulüplerin talepleri doğrultusunda yeni VAR dönemini başlatmaya hazırlanıyor. Sadece önemli maçlarda değil, tüm karşılaşmalara yabancı VAR getirilmesi talebi üzerine TFF Başkanı Hacıosmanoğlu harekete geçti. 20. haftadan itibaren tüm Süper Lig karşılaşmalarında yabancı VAR hakeminin görev yapması bekleniyor.

Türk futbolunda yeni VAR dönemi: Tüm maçlara yabancı hakem gelebilir - 1

VAR hakemlerinin performansından memnun olmayan Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin yabancı VAR hakemi talebi sonrası harekete geçti.

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Türk futbolunda yeni VAR dönemi: Tüm maçlara yabancı hakem gelebilir - 2

Göztepe Onursal Başkan Mehmet Sepil, Kulüp Başkanı Rasmus Frokier Ankersen, CEO Kerem Ertan ve Sportif Direktör Ivan Mance, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türk futbolunda yeni VAR dönemi: Tüm maçlara yabancı hakem gelebilir - 3

Bu toplantıda Göztepe cephesi sadece önemli maçlarda değil, tüm karşılaşmalara yabancı VAR getirilmesini talep etti.

Türk futbolunda yeni VAR dönemi: Tüm maçlara yabancı hakem gelebilir - 4

Milliyet'te yer alan habere göre; Bu talep üzerine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 20. haftadan itibaren tüm Süper Lig karşılaşmalarında yabancı VAR hakeminin olacağını belirtti.

Türk futbolunda yeni VAR dönemi: Tüm maçlara yabancı hakem gelebilir - 5

VAR hakemlerine tepki gösteren Hacıosmanoğlu, VAR'da bulunan Türk hakemlerine sitem etti. VAR'daki Türk hakemlerine ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Ama onlar beni arkamdan vurdular. Benim televizyon başında gördüğümü onlar bir sürü açıdan bakıp, nasıl göremez? Arkadaşlara söyledim, ligin ikinci yarısıyla birlikte artık tüm maçlara yabancı VAR'ın gelmesi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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