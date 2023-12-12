NTV.COM.TR’ye geri dön

Türk futbolunun utanç gecesi | Hakeme yumruklu saldırı dünya basınında

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük yankı uyandırdı. Türk futbolunun utanç gecesi olarak tarihe geçen skandalı dünya basını da manşetlerine taşıdı. İşte dünya basınında, Halil Umut Meler'e atılan yumruğun yankıları...

Türk futbolunun utanç gecesi | Hakeme yumruklu saldırı dünya basınında - 1

TÜRK FUTBOLUNUN UTANÇ GECESİ DÜNYA BASININDA

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası tüm lig maçları süresiz olarak ertelendi. 

Türk futbolunun kara gecesi olarak tarihe geçen olay Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük yankı uyandırdı. Hakeme yumruklu saldırıyı dünya basını da manşetlerine taşıdı.

İşte dünya basınında, Halil Umut Meler'e atılan yumruğun yankıları...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Türk futbolunun utanç gecesi | Hakeme yumruklu saldırı dünya basınında - 2

THE SUN: REZİL, KORKUNÇ AN

İngiltere'de yayın yapan The Sun, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıyı manşetten okuyucularına duyurdu.

The Sun'ın manşetinde, "Rezil, korkunç an. Kulüp Başkanı, hakemi yumruk atarak yere serdi ve tekmeledi" ifadelerine yer verdi.

Türk futbolunun utanç gecesi | Hakeme yumruklu saldırı dünya basınında - 3

DAİLYMAİL: TÜRKİYE'DEKİ SÜPER LİG MAÇINDA UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜLER

İngiltere'de yayın yapan Dailymail de saldırıyı manşetten verdi. 

Haberde, "Türkiye'deki Süper Lig maçında utanç verici görüntüler. Hakem ev sahibi takımın başkanı tarafından dövüldü ve yerde tekmelendi." ifadeleri yer aldı.

Türk futbolunun utanç gecesi | Hakeme yumruklu saldırı dünya basınında - 4

BBC: HAKEME YUMRUK ATILDI

İngiliz yayın kuruluşu BBC: Hakeme yumruk atıldı: Türkiye Futbol Federasyonu, saldırı sonrası lig maçlarını süresiz erteledi.

Türk futbolunun utanç gecesi | Hakeme yumruklu saldırı dünya basınında - 5

BİLD: TÜRKİYEDE SKANDAL

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinin internet sitesi de hakeme yumruklu saldırıyı manşetten verdi. 

Gazete, Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıyı, "Türkiye'de skandal! Kulüp patronu hakemi dövdü. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçında hakem Halil Umut Meler'e çirkin bir saldırı gerçekleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca, sahaya koştu ve hakemin yüzüne yumruk attı. Hakem yerde yatarken, diğer iki kişi kafasına tekme attı. Hakeme korkakça dayak saldırısı."

Türk futbolunun utanç gecesi | Hakeme yumruklu saldırı dünya basınında - 6

MUNDO DEPORTİVO: SIRADIŞI

İspanyol Mundo Deportivo: Sıradışı! Kulüp Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının sonunda hakeme saldırdı.

Türk futbolunun utanç gecesi | Hakeme yumruklu saldırı dünya basınında - 7

MARCA: ALIŞILMADIK, UTANÇ VERİCİ VE ÜZÜCÜ!

İspanyol Marca Gazetesi: "Alışılmadık, utanç verici ve üzücü: Ankaragücü Başkanı hakeme saldırmak için sahaya atladı. Türk takımının başkanı Faruk Koca, Rizespor ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın 97. dakikasında aleyhine bir penaltıyı işaret ettiği için maç sonunda sahaya atlayarak hakem Umut Meler'e saldırdı."

Türk futbolunun utanç gecesi | Hakeme yumruklu saldırı dünya basınında - 8

FOX SPORS: UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜLER

ABD'de yayın yapan FOX Spors: Türk kulüp başkanının hakeme yumruk attığı utanç verici görüntüler.

Türk futbolunun utanç gecesi | Hakeme yumruklu saldırı dünya basınında - 9

TUTTOSPORT: TÜRKİYE ŞOKTA

İtalya: Tuttosport: "Türkiye şokta. FIFA kokartlı uluslararası hakem Halil Umut Meler, Rizespor maçının sonunda Ankaragücü'nün bir numarası Faruk Koca'nın saldırısına uğradı. Hakem, kulüp başkanı tarafından yumruklandı ve tekmelendi."

Türk futbolunun utanç gecesi | Hakeme yumruklu saldırı dünya basınında - 10

TELEGRAPH: ŞOK EDİCİ!

İngiltere: Telegraph: Şok edici! Türk Süper Ligi'nde kulüp başkanı, saha içerisinde hakemi yumrukladı. Ardından yere düşen hakeme tekmeler atıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER
;