Türk futbolunun utanç gecesi | Hakeme yumruklu saldırı dünya basınında
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük yankı uyandırdı. Türk futbolunun utanç gecesi olarak tarihe geçen skandalı dünya basını da manşetlerine taşıdı. İşte dünya basınında, Halil Umut Meler'e atılan yumruğun yankıları...
TÜRK FUTBOLUNUN UTANÇ GECESİ DÜNYA BASININDA
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası tüm lig maçları süresiz olarak ertelendi.
Türk futbolunun kara gecesi olarak tarihe geçen olay Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük yankı uyandırdı. Hakeme yumruklu saldırıyı dünya basını da manşetlerine taşıdı.
İşte dünya basınında, Halil Umut Meler'e atılan yumruğun yankıları...