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"Türk hakemliği beka sorunudur" Spor yazarlarından Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından spor yazarları karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte spor yazarlarından Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı değerlendirmesi...

"Türk hakemliği beka sorunudur" Spor yazarlarından Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı değerlendirmesi - 1

"TÜRK HAKEMLİĞİ BEKA SORUNUDUR"

"Kadıköy'de Türk futbol tarihinin ve dolayısıyla Türk hakemliğinin kötü niyetli, en kara gecelerinden birini izledik. Bir hakem nasıl hak yer, maçı bir taraftan alıp öbür tarafa nasıl verir Türkiye canlı canlı izledi. Rizespor oyuna çok iyi başlamıştı, art arda iki gol buldu ve yapı 45+7'de ortaya çıkıverdi. Bir kornerde Skriniar sözüm ona tutulup çekiliyor. Tutulduğu doğru ama oyuncu kendini yere bırakıyor. Böyle pozisyonlar dünya futbolunda her hafta yüzlerce kez yaşanıyor. VAR çağırdı, penaltıyı verdirdi, penaltıyı yapan oyuncu ikinci sarıdan oyundan atıldı ve devre bitti.
İkinci yarı yine Rizespor direndi. Fenerbahçe hiçbir zaman tempo yapamadı. Önemli pozisyonlar yakalamış olsalar da bir türlü beraberliği bulamazken sahneye Burak Pakkan tekrar çıktı. Oyuncu değişikliği yapılırken Ghezzal'a ikinci sarıyı gösterdi ve oyundan attı. Artık Rize 9 kişiydi. 9 kişi ile 10 kişi arasında çok ciddi fark var. Nitekim de öyle oldu. Dzeko ve En-Nesyri'nin golleriyle Fenerbahçe maçı koparttı.
Dün gece gördük ki Türk hakemliği, Türk futbolu için değil sosyal barış için de bir beka sorunudur. Eğer bu durum yetersizlik ve kabiliyetsizlikten kaynaklanıyorsa durum çok vahim. Yok hakemler manipüle ediliyorsa durum düşündüğünüzden daha vahimdir."

SABAH | AHMET ÇAKAR

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Türk hakemliği beka sorunudur" Spor yazarlarından Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı değerlendirmesi - 2

"TEK DOĞRUSU AMRABAT'I ÇIKARMAKTI"

"Mourinho, inanılmaz teknik adam yanlışlarına ısrarla devam ediyor. Dünyanın neresinde görülmüş, iki yeni stoper transferi yapmışsın, ikisi de fizik açıdan hiç hazır değil. Üstelik hem takım arkadaşlarını hem birbirlerini tanımıyorlar. İkisini birden görevlendiriyorsun, olacak iş değil. Kendine bakmadığı her hafta gösterdiği düşüşle belli olan Amrabat da üçüncü ağır tank olunca F.Bahçe iki gol birden yedi. Üçüncü golü de İrfan Can kurtardı. İşler tam çıkmaza giriyordu ki devre sonunda Olawoyin kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı ve gereksiz bir penaltı hediye etti. Penaltı da gol olunca ikinci yarı saha içi dengeleri tamamen Fenerbahçe lehine döndü. Sonra Rize 9 kişi kaldı. Müthiş bir baskı, rakip nefes alamıyor, kaçan goller, rekor direkten dönen toplar ve uzun süre sonra beraberlik Dzeko ile geldi. Çok kaçıran En-Nesyri jeneriklik golle galibiyeti getirdi. Dünkü maç büyük bir kaosla neticelenebilirdi ama Mourinho hatalarından hâlâ ders çıkarmıyor. Bir yanlışı daha var. Yeri geldikçe vurguladım. Oğuz'un yapısına uygun görev yeri ileride kanat forveti. 3-5- 2'de kenarda görev alırsa hem defansif görevi yetersiz kalır hem de hücuma katkısı. Talisca iyi futbolcu ama fizik olarak hiç hazır değil. Mourinho'nun son değişiklikleri için bir şey söylemiyorum. Rakip eksik kalınca herkesi aldı. Yalnız bir tane doğrusu vardı, o da Amrabat'ı devrede çıkarmak. Takımın durumu iyi değil. Mourinho'nun düşünmesi gereken çok önemli bir konu daha var. Dzeko ve En-Nesyri'den başka gol atan oyuncu yok haftalardır."

SABAH | ÖMER  ÜRÜNDÜL

"Türk hakemliği beka sorunudur" Spor yazarlarından Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı değerlendirmesi - 3

"BÖYLE KAPTANIN VARSA KOLAY"

"Fenerbahçe seyircisini illaki kanser etmek istiyorsan bu takımı 3’lü oynat... Hayır Mou’nun inadını anlayamıyorum. Göztepe maçında gördük olmuyor. O maçı ucuz ve biraz da şansına kurtardı Fenerbahçe. Rize küçümsenecek bir takım değil. Hücuma hızlı çıkan, orta sahada ve gol noktalarında etkili bir takım. Yani üçlü sistem Rize’nin işine gelir. Bol bol boş alan.

Üst üste kaçan goller geciktikçe tribünlerde ve sahada stres de artmaya başladı. Mou riske girerek bir buçuk aydır oynamayan Talisca’yı bile sahaya çekti. Ancak giderek gerginleşen ve adrenalini yükselen maçta öyle bir futbolcu vardı ki gerçek kaptan nasıl olur cümle aleme gösterdi. Dzeko’nun niye beş altı yıl önce buraya gelmediği belli oldu. Ben hayatımda takımına bu kadar çok sahip çıkan ve asla pes etmeyen bir insan ve bir futbolcu görmedim. Gerçekten inanılmaz bir adam. Eğer dün Fenerbahçe üç puan aldıysa bunu tamamen Dzeko’ya borçlu."

MİLLİYET | HALİL ÖZER

"Türk hakemliği beka sorunudur" Spor yazarlarından Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı değerlendirmesi - 4

"TÜM TUŞLARA BASTI"

"Tam Mourinho ligimizi tanıdı artık fazla hata yapmaz derken yeni bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Takımla 2 idman bile yapmayan ve zaten Fenerbahçe'nin en problemli bölgesi olan stoper hattını yeni transfere teslim etmek büyük hataydı aslında… Bunu daha ilk dakikadan farkeden Rize'nin hücumcuları akın akın gelmeye başladı. 2-3 pasla kolayca Fenerbahçe ceza sahasına girdiler.

Sarı- lacivertliler ise önde oynayıp, baskı kurup hiçbir şey yapamadı.

Soranlar olacak mutlaka; Skrinar'ın pozisyonu çok net penaltı. Hakem görmedi ama neyseki yabancı VAR pozisyonu süzebildi.

Arkasından Olawoyin'in kendi saçmalalıkları yüzünden gördüğü kırmızı kart olmasa Fenerbahçe'nin işi çok zordu. Mourinho'nun dün gece rakip eksildikten sonra ne yaptığını anlayan varsa beri gelsin. İnanın bir ara kimin nerede oynadığını anlayamadım. Bence sahadaki oyuncularında kafası karışmıştır. Hele son dakikalarda top yekün ofansif bir kadroya dönmek aslında bir teknik direktör dehası değil intihardı. 2 eksikle oynayan Rizespor'un imdadına direkler yetişti desek yeridir. Bu kadar çok topun direkten döndüğü başka bir maç hatırlamıyorum.

Bütün tuşlara basan Mourinho şampiyonluk için çok önemli karşılaşmadan galip ayrıldı. Fakat Fenerbahçe'nin oyununda hala bir gelişme yok. Çılgınca eksik rakibine plansız saldıran bir takım şampiyon olamaz. Puan farkı bugün itibarıyla 3'e düştü. Lakin Fenerbahçe'ye şampiyonluk için bir oyun gerekiyor. O oyun bu oyun değil!

FOTOMAÇ | EMRE BOL

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