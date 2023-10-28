Türk sporunun "Altın kadınları"
Cumhuriyet döneminde Türk kadınları, hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarılarıyla öne çıkıyor. İşte geçmişten bugüne spor alanında kadınların başarıları...
Voleyboldan güreşe, bokstan tekvandoya birçok branşta kadın sporcular, uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmenin gururunu yaşıyor.
Kadın sporcular, 1936 Berlin Olimpiyatları'na katılarak bir ilki başaran Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni'nin açtığı yoldan giderek Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor.
Judocu Hülya Şenyurt, 1990'daki Avrupa ikinciliği ve 1991'deki Avrupa gençler şampiyonluğu sonrası olimpiyatlarda da madalya alarak tarihe geçti.