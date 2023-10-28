Türk sporunun "Altın kadınları"

Milli boksör Busenaz Sürmeneli de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya elde ederek önemli bir başarıya ulaştı. Türkiye, böylece boksta olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Busenaz Sürmeneli ile kazandı.



Milli tekvandocu Nur Tatar, iki olimpiyat oyunlarında madalya kazanan tek Türk kadın sporcu durumunda bulunuyor.



Dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan Nur Tatar, 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise bronz madalya aldı.



Olimpiyatlarda ayrıca Sidney 2000'de Hamide Tosun (Tekvando) bronz, Pekin 2008'de Azize Tanrıkulu (Tekvando) gümüş madalya aldı.

Tokyo Olimpiyatları'nda ise Buse Naz Çakıroğlu (Boks) gümüş, Yasemin Adar Yiğit (Güreş), Hatice Kübra İlgün (Tekvando) ve Merve Çoban (Karate) bronz madalyayı boynuna taktı.



Milli sporculardan Neslihan Yiğit Arın badminton, Çağla Büyükakçay tenis, İlke Özyüksel modern pentatlon, Göksu Üçtaş Şanlı ise cimnastik branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu oldu.





