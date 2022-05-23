Türk sporunun tarihi haftası

VOLEYBOLDA ZİRVE BİR KEZ DAHA VAKIFBANK'IN

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha tarihe geçti.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenen sarı-siyahlı takım, bu branşta Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını 5. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017 ve 2018'in ardından 2022 yılında da zirveye ulaşırken, Türk takımları da bu organizasyonda son 11 sezonun 7'sinde şampiyonluk kupasını kazandı.