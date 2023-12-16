Türk takımlarının Avrupa karnesi
Futbolda Avrupa kupası mücadelelerinde grup aşamaları sona ererken, bu sezon 4 Türk takımı çeşitli kulvarlarda şu ana kadar 42 maça çıktı. İşte Türk takımlarının Avrupa karnesi...
ürk takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin elemeleri ve gruplarında çıktıkları toplam 42 maçın 26'sını kazanırken 5 beraberlik, 11 de yenilgi yaşadı. Toplam 89 gol atıp kalesinde 58 gol gören Türk takımları, 42 karşılaşmada yüzde 62'lik galibiyet oranına ulaştı.
Sezon öncesinde UEFA ülkeler sıralamasında 13. sırada yer alan Türkiye, eleme ve grup maçlarındaki sonuçlarla alınan puanların ardından 9. sıraya yükseldi.
UEFA organizasyonlarında grup aşamaları sona ererken Türk takımları arasında yoluna devam eden ekipler Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdürecek. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16'ya kaldı.