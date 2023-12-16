Türk takımlarının Avrupa karnesi

GALATASARAY GRUPLARDA 5 PUAN TOPLADI



UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan Galatasaray sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris ve Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekiplerini eleyip play-off turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti. Sarı-kırmızılılar iki maçı da kazanarak gruplara kaldı.



Eleme ve play-off turunda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.



A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla eşleşen sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 5 puan topladı. Okan Buruk'un öğrencileri, 6 maçta 10 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 13 gol gördü.



Manchester United'ın üzerinde grubu üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.



Eleme ve grup maçlarında toplam 12 karşılaşmada boy gösteren sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 22 gol atıp 18 gol yedi.











