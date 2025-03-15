Türk takımlarının UEFA organizasyonlarından kazandığı para hesaplandı: Galatasaray ve Fenerbahçe zirvede

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne katılımından 4,31 milyon euro, ligde elde ettiği puanla 1,5 milyon euro, ligdeki derecesiyle 1,08 milyon euro, son 16 turu play-off turu oynamasıyla 0,3 milyon euro ve son 16 turuna yükselmesiyle 1,75 milyon euro kazandı.