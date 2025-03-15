Türk takımlarının UEFA organizasyonlarından kazandığı para hesaplandı: Galatasaray ve Fenerbahçe zirvede
Türkiye’yi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden 5 takımın, UEFA para ödüllerinden kazancı toplam 50,28 milyon euro oldu.
Türkiye adına turnuvalara 2024-25 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor katılırken çeyrek final maçları öncesi 5 takım da elenmekten kurtulamadı. UEFA’nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre, Türk takımları içinde en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Trabzonspor elde etti.