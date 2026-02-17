Türk taraftarların isteğini geri çevirmedi, tüm gözler Kenan Yıldız'da. "Tanıdığımız bir fenomen"

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz da, Juventus'un yıldızı ve milli takımdan arkadaşı Kenan Yıldız'a mesaj gönderdi.

Yılmaz, Yıldız için "Çok iyi bir insan çok iyi bir oyuncu, inşallah bu sene birlikte Dünya Kupası'nda gideriz. Juventus maçın Kenan çok iyi oynar inşallah ama biz kazanırız." ifadelerini kullandı.