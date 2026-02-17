Türk taraftarların isteğini geri çevirmedi, tüm gözler Kenan Yıldız'da. "Tanıdığımız bir fenomen"
17.02.2026 11:08
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray maçı için İstanbul'a gelen Juventus'ta tüm ilgi milli futbolcu Kenan Yıldız'daydı. Yıldız Türk taraftarların isteklerine karşılık verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak İtalya ekibi Juventus'un İstanbul'a indiği saatlerde tüm gözler Kenan Yıldız'daydı.
Otobüs binen Yıldız, Türk taraftarların çağrısı sonrası araçtan inerek yanlarına gitti. Milli futbolcu fotoğraf çektirerek formaları imzaladı.
Türkiye'ye gelen Juventus, müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta yürüyüş yaptı.
Torino ekibinin teknik heyeti ve futbolcuları, statta yürüdü.
Oyuncular, yürüyüş sırasında zemini ve stadı inceledi. Kenan Türk basın mensuplarına da el salladı.
"TANIDIĞIMIZ BİR FENOMEN"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları Juventus maçından bir dönem İtalya'da forma giydiği Inter günlerine, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu transferinden Kenan Yıldız'ın performansına dair açıklamalarda bulunmuştu.
Yıldız, “Juventus'un en güçlü yönü, hücumcularının öngörülemezliği. Kenan Yıldız, Türkiye'de çok iyi tanıdığımız bir fenomen.” demişti.
75 milyon euro değeren sahip olan Yıldız, Rams Park'ta sık sık fotoğraf çekti.
Futbola Almanya'da başlayan Yıldız, Türk Milli Takımı'nı seçmişti.
20 yaşındaki Yıldız bu sezon 33 maça çıktı.
Milli futbolcu bu maçlarda 9 gol 8 asistlik performans sergilemişti.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz da, Juventus'un yıldızı ve milli takımdan arkadaşı Kenan Yıldız'a mesaj gönderdi.
Yılmaz, Yıldız için "Çok iyi bir insan çok iyi bir oyuncu, inşallah bu sene birlikte Dünya Kupası'nda gideriz. Juventus maçın Kenan çok iyi oynar inşallah ama biz kazanırız." ifadelerini kullandı.