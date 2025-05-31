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Türk Telekom - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu çeyrek final ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’a konuk oluyor. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak mücadeleyi Serkan Emlek, Serdar Ünal, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek. Serinin ilk maçında sarı-lacivertliler, rakibini 89-68 mağlup ederek 1-0 öne geçmeyi başardı. Peki Türk Telekom - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…

Türk Telekom - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Türk Telekom, taraftarının önünde seriye eşitlik getirmek için parkeye çıkacak. Erdem Can yönetimindeki ekipte Braian Angola, Kyle Alexander, Yoan Makoundou, Arda Özdoğan, İsmet Akpınar, Melih Tunca, Kenneth Smith gibi önemli isimler bulunuyor. Fenerbahçe Beko’da ise kritik karşılaşmada gözler Wade Baldwin, Devon Hall ve Errick McCollum gibi oyuncularda olacak. Peki Türk Telekom - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…

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Türk Telekom - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

TÜRK TELEKOM - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Türk Telekom - Fenerbahçe Beko arasında oynanacak çeyrek final heyecanına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Mücadele 31 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türk Telekom - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

FENERBAHÇE BEKO İLK MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe Beko, 29 Mayıs Perşembe günü oynanan serinin ilk maçını 89-68 kazanarak 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde ilk mücadelede  Wade Baldwin IV 14, Devon Hall ve Errick McCollum 11’er sayı buldu. Türk Telekom’da ise Braian Angola 20, Berkan Durmaz 14 sayı üretti. 

Türk Telekom - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

İKİ MAÇ KAZANAN YARI FİNALE YÜKSELECEK

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom karşısında kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak. Türk Telekom kazanması durumunda ise seri uzatmalara taşınacak. Normal sezonda oynanan iki mücadeleyi Fenerbahçe Beko 85-73 ve 94-85 kazanmayı başarmıştı.

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