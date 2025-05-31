Türk Telekom - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu çeyrek final ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’a konuk oluyor. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak mücadeleyi Serkan Emlek, Serdar Ünal, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek. Serinin ilk maçında sarı-lacivertliler, rakibini 89-68 mağlup ederek 1-0 öne geçmeyi başardı. Peki Türk Telekom - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…
Türk Telekom, taraftarının önünde seriye eşitlik getirmek için parkeye çıkacak. Erdem Can yönetimindeki ekipte Braian Angola, Kyle Alexander, Yoan Makoundou, Arda Özdoğan, İsmet Akpınar, Melih Tunca, Kenneth Smith gibi önemli isimler bulunuyor. Fenerbahçe Beko’da ise kritik karşılaşmada gözler Wade Baldwin, Devon Hall ve Errick McCollum gibi oyuncularda olacak. Peki Türk Telekom - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…