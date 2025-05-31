Türk Telekom, taraftarının önünde seriye eşitlik getirmek için parkeye çıkacak. Erdem Can yönetimindeki ekipte Braian Angola, Kyle Alexander, Yoan Makoundou, Arda Özdoğan, İsmet Akpınar, Melih Tunca, Kenneth Smith gibi önemli isimler bulunuyor. Fenerbahçe Beko’da ise kritik karşılaşmada gözler Wade Baldwin, Devon Hall ve Errick McCollum gibi oyuncularda olacak. Peki Türk Telekom - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…