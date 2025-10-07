Turkcell Süper Kupa 2025 tarihi belli oldu mu? Süper Kupa eşleşmeleri

Buna göre Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray'ın lig aşaması maçları 28 Ocak Manchester City mücadelesi ile sonlanıyor. Ardından play-off'lar ve finaller olacak. Sarı - kırmızılı takım 21 Ocak'ta Atletico Madrid ile oynayacak.



Samsunspor'un yer aldığı Konferans Ligi lig aşaması maçları aralık ayında tamamlanacak.



Avrupa Ligi'nde ise temsilcimiz Fenerbahçe yer alıyor. Fenerbahçe'nin lig aşaması maçları 29 Ocak'ta FCSB karşılaşması ardından noktalanıyor. 22 Ocak'ta da Aston Villa ile mücadele edecek.