Turkcell Süper Kupa 2025 tarihi belli oldu mu? Süper Kupa eşleşmeleri
Turkcell Süper Kupa heyecanı başladı. 2024-2025 sezonunun en başarıları ile şampiyonlar karşılaşacak. Süper Kupa ilk kez yeni formatında düzenlenecek. Bu format 4 takımlı tek maç eleme usulü ile olacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, ZTK'nın da tek takımı olmuştu. Bu durum Süper Kupa eşleşmelerine de yansıdı. İşte, Süper Kupa için beklenen tarih...
Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'un yer alacağı Süper Kupa maçları için gözler ocak ayında. Taraftarlar, geçen sezon sonuçlarına göre Süper Kupa'ya çıkan takımlarının karşılaşmalarını beklemeye başladı. Maçlar tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre düzenlenecek. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman?