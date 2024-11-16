Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı!

3'Ü ZORUNLU 5 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 4-2 yendikleri İzlanda maçı kadrosundan 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Müldür ile Yunus Akgün'e 11'de yer veren İtalyan teknik adam, sarı kart cezalısı Kenan Yıldız'ın yerine Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü.

Sağ kanatta Zeki Çelik'in yerine Eren Elmalı'ya görev veren Montella, Karadağ ve İzlanda maçlarında kaleyi koruyan Uğurcan Çakır'ın yerine ise Mert Günok'u 11'e aldı.