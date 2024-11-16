Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı!
A Milli Takım, Uluslar A Ligi'ne yükselmek için sahaya çıktı. Ay Yıldızlılar, B Ligi dördüncü grupta Galler'i Kayseri'de konuk etti. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Milli takım bu skorla A Ligi'ne direkt yükselme şansını son maça bıraktı. Kerem Aktürkoğlu 87. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Milli takımda Eren Elmalı ise sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
A Milli Takım, Uluslar B Ligi dördüncü grupta liderliğini garantilemek için sahaya çıktı.
Ay Yıldızlıla iki puan gerisindeki Galler'i Kayseri'de konuk etti.
Mücadeleyi, İspanyol hakem Juan Martínez Munuera yönetti.
Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Milli takım bu skorla A Ligi'ne direkt yükselme şansını son maça bıraktı.
A Milli Takım B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a salı günü 22.45'te konuk olacak.