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Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı!

A Milli Takım, Uluslar A Ligi'ne yükselmek için sahaya çıktı. Ay Yıldızlılar, B Ligi dördüncü grupta Galler'i Kayseri'de konuk etti. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Milli takım bu skorla A Ligi'ne direkt yükselme şansını son maça bıraktı. Kerem Aktürkoğlu 87. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Milli takımda Eren Elmalı ise sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 1

A Milli Takım, Uluslar B Ligi dördüncü grupta liderliğini garantilemek için sahaya çıktı.

Ay Yıldızlıla iki puan gerisindeki Galler'i Kayseri'de konuk etti.

Mücadeleyi, İspanyol hakem Juan Martínez Munuera yönetti.

Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Milli takım bu skorla A Ligi'ne direkt yükselme şansını son maça bıraktı.

A Milli Takım B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a salı günü 22.45'te konuk olacak. 

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Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 2

ÖNE ÇIKANLAR

İkinci yarının başında Hakan Çalhanoğlu'nun yerine İsmail Yüksek oyuna girdi.

Abdülkerim Bardakcı 62. dakikada itirazdan dolayı sarı kart gördü.

Milli futbolcu, Karadağ maçında oynayamayacak.

Milli takımda Barış Alper Yılmaz'ın yerine Enes Ünal oyuna dahil oldu.

75. dakikada A Milli Takım'da sakatlanan Eren Elmalı yerine Zeki Çelik oyuna dahil oldu.

87. dakikada penaltı kazanan Türkiye, Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşundan yararlanamadı.

Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 3

3'Ü ZORUNLU 5 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 4-2 yendikleri İzlanda maçı kadrosundan 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Müldür ile Yunus Akgün'e 11'de yer veren İtalyan teknik adam, sarı kart cezalısı Kenan Yıldız'ın yerine Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü.

Sağ kanatta Zeki Çelik'in yerine Eren Elmalı'ya görev veren Montella, Karadağ ve İzlanda maçlarında kaleyi koruyan Uğurcan Çakır'ın yerine ise Mert Günok'u 11'e aldı.

Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 4

İLK KEZ KADRODA

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan Haspolat, Montella'nın Galler mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.

HACIOSMANOĞLU TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden takip etti.

Başkan Hacıosmanoğlu, mücadeleyi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte izledi.

Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 5

SAKATLIKLAR MİLLİ TAKIMIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

İtalyan teknik adamın aday kadroya çağırdığı Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Ahmet Kutucu ile Portekiz'in Porto kulübünde ilk kez milli davet alan Deniz Gül sakatlıkları dolayısıyla kadrodan çıkarılmıştı.

Bu oyuncuların yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım ile Ümit Milli Takımı aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan kadroya dahil edilmişti.

Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 6

KAPALI GİŞE

Kayseri, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 11 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı.

31 bin 856 seyirci kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadı'nda, Kayseri'li futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri yarım saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.

Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı.

Tamamı dolan stadyumda bir grup Galler taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerini aldı.

Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 7

İLK 11'LER

Türkiye:

Mert, Eren, Merih, Abdülkerim, Mert, Orkun, Hakan, Yunus, Arda, Kerem ve Barış.

Galler:

Darlow, Williams, Roberts, Rodon, Davies, Thomas, James, Sheehan, Wison, Johnson ve Harris.

Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 8

Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 9

DİĞER KARELER

Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 10
Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 11
Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 12
Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 13
Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 14
Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 15
Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 16
Türkiye, A Ligi şansını son maça bıraktı: Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı! - 17
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