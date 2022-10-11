Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final)

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında, A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. B Grubundan lider olarak çıkan Türkiye Milli Takımı, daha sonra F Grubun'da ABD ile karşılaşmış ve 3-1 mağlup olmuştu. Bu akşam ABD ile çeyrek final maçında karşılaşacak olan A Milli Takım mücadeleyi kazanmak istiyor. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde bu akşam ABD ile karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.
Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, ikinci turdaki F Grubu mücadelesinde Almanya ile Kanada'yı mağlup ederken, ABD ve Sırbistan maçlarından mağlup ayrıldı. F Grubu'nu Sırbistan ve ABD'nin arkasında üçüncü sırada bitiren milliler, çeyrek finalde yer alma hakkı elde etti.
A Milli Takım F Grubu'nda karşılaştığı ABD'ye 3-1 mağlup olmuştu.
Milli takım, ABD'yi elemesi halinde yarı finalde Sırbistan-Polonya maçının galibiyle eşleşecek.
FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde ayrıca İtalya-Çin ve Brezilya-Japonya maçları yapılacak.