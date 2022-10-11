Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final)

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında, A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. B Grubundan lider olarak çıkan Türkiye Milli Takımı, daha sonra F Grubun'da ABD ile karşılaşmış ve 3-1 mağlup olmuştu. Bu akşam ABD ile çeyrek final maçında karşılaşacak olan A Milli Takım mücadeleyi kazanmak istiyor. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?