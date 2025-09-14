NTV.COM.TR

Türkiye - Almanya final maçı izlenecek meydan ve parklar (İstanbul): Milli maç nerede izlenir?

12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) kapsamında final maçına çıkıyor. Milliler, maçı kazanmaları halinde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmiş olacaklar. Bu olağanüstü rekabet ise İstanbul'un birçok noktasında dev ekranlardan yayımlanacak. Basketbol Milli maçını hep birlikte izlemek isteyenler sandalyesini alıp dev ekran kurulan meydan ve parklardan takip edebilecek. İşte, ilçe ilçe Türkiye - Almanya basket maçının izleneceği adresler...

Türkiye - Almanya ile basketbol finaline çıkıyor. 12 Dev Adama destek için tüm ilçe meydanlarında, parklarında dev ekranlar hazırlandı. Finali kazanması halinde Milliler, şampiyonluğunu ilan edecek. A Erkek Milli Takımını sokaklarda, parklarda, bahçe ve meydanlarda desteklemek adına canlı izlenecek noktalar belli oldu.

MİLLİ MAÇ İZLENECEK YERLER

Belediyeler, ''Sandalyeni Kap Gel!'' diyerek Milli Takıma destek olmaya davet ediyor. 14 Eylül saat 21:00'de aşağıdaki konumlarda hazırlanan dev ekranlarda Milli maç canlı yayımlanıyor:

Kadıköy: Kalamış Atatürk Parkı
Üsküdar: Bağlarbaşı Kültür Merkezi
Şile: Şile Belediye Meydanı
Sultanbeyli: Kent Meydanı
Sancaktepe: Meydan Park
Pendik: Sahil Meydanı
Maltepe: Cumhuriyet Meydanı
Kartal: Neyzen Tevfik Meydan
Çekmeköy: Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı
Beykoz: Sahili Etkinlik Alanı
Ataşehir: Atatürk Mahallesi Amfili Park
Zeytinburnu: 15 Temmuz Meydanı
Sultangazi: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı
Silivri: Sahil
Sarıyer: Merkez

Küçükçekmece: Fevzi Çakmak Meydanı
Kağıthane: Hasbahçe Etkinlik Alanı
Göngören: Merter Etkinlik Alanı
Gaziosmanpaşa: Belediye Bahçesi
Fatih: Yedikule Hisarı ve Yavuz Selim Yaşam Merkezi
Eyüpsultan: Yeşilpınar Bölge Parkı
Esenyurt: Cumhuriyet Meydanı
Esenler: 15 Temmuz Millet Bahçesi Etkinlik Alanı
Çatalca: Millet Bahçesi
Büyükçekmece: Mimaroba Büyük Atatürk Parkı ve Büyükçekmece Sahil Demokrasi Parkı Önü
Beylikdüzü: Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi
Beşiktaş: Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı
Başakşehir: Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet
Bakırköy: Ataköy Sanatçılar Parkı
Bahçelievler: Belediye Başkanlığı önü
Bağcılar: Meydan
Arnavutköy: Cumhuriyet Meydanı

