Türkiye - Almanya final maçı izlenecek meydan ve parklar (İstanbul): Milli maç nerede izlenir?
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) kapsamında final maçına çıkıyor. Milliler, maçı kazanmaları halinde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmiş olacaklar. Bu olağanüstü rekabet ise İstanbul'un birçok noktasında dev ekranlardan yayımlanacak. Basketbol Milli maçını hep birlikte izlemek isteyenler sandalyesini alıp dev ekran kurulan meydan ve parklardan takip edebilecek. İşte, ilçe ilçe Türkiye - Almanya basket maçının izleneceği adresler...
Türkiye - Almanya ile basketbol finaline çıkıyor. 12 Dev Adama destek için tüm ilçe meydanlarında, parklarında dev ekranlar hazırlandı. Finali kazanması halinde Milliler, şampiyonluğunu ilan edecek. A Erkek Milli Takımını sokaklarda, parklarda, bahçe ve meydanlarda desteklemek adına canlı izlenecek noktalar belli oldu.