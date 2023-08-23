Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 5'te 5 peşinde!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 yenerek, 4'te 4 yaptı ve grup liderliğini garantiledi. Filenin Sultanları son maçında ise ev sahibi ekip Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı bilgisi şimdi voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Filenin Sultanları Yunanistan'ı yenerek 4'te 4 yaptı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, grupta üçüncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti. Filenin Sultanları'nın şimdiki rakibi ise Avrupa'nın güçlü ekibi aynı zamanda turnuvanın ev sahiplerinden Almanya olacak. Müsabakaya dair tüm bilgiler de netlik kazandı. İşte, Filenin Sultanları'nın Almanya ile yapacağı maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı...