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Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 5'te 5 peşinde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 yenerek, 4'te 4 yaptı ve grup liderliğini garantiledi. Filenin Sultanları son maçında ise ev sahibi ekip Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı bilgisi şimdi voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 5'te 5 peşinde! - 1

Filenin Sultanları Yunanistan'ı yenerek 4'te 4 yaptı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, grupta üçüncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti. Filenin Sultanları'nın şimdiki rakibi ise Avrupa'nın güçlü ekibi aynı zamanda turnuvanın ev sahiplerinden Almanya olacak. Müsabakaya dair tüm bilgiler de netlik kazandı. İşte, Filenin Sultanları'nın Almanya ile yapacağı maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı...

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Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 5'te 5 peşinde! - 2

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki C Grubu’ndaki dördüncü maçında Yunanistan’ı 3-0 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. Filenin Sultanları, bu sonucun ardından son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 5'te 5 peşinde! - 3

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN?

"Filenin Sultanları", grupta beşinci ve son maçını 24 Ağustos'ta (yarın) TSİ 21.00'de ev sahibi Almanya ile oynayacak.

Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 5'te 5 peşinde! - 4

MİLLİ TAKIMIN KADROSU

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 5'te 5 peşinde! - 5

2023 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI HAKKINDA BİLGİLER

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 5'te 5 peşinde! - 6

ŞAMPİYONANIN GRUPLARI 

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

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