Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası)

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası 2. tur maçında, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. B Grubundan lider olarak çıkan Türkiye Milli Takımı, bu akşam Almanya'yı da yenerek iyi performansını sürdürmek istiyor. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu'nda yer aldı. "Filenin Sultanları" bu grupta ABD, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında bu akşam Almanya ile mücadele edecek.
Polonya'nın Lodz kentindeki Sport Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Ay-yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
Hollanda ile Polonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonada, 2. tur gruplarına kalan tüm takımlar belirlendi.
B Grubu'nu 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ilk sırada tamamlayan Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Belçika, Hollanda, Porto Riko, Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Polonya, Sırbistan, ABD, Kanada, Almanya, Çin, Japonya, Brezilya ve Arjantin, turnuvada son 16 takım arasına adını yazdırdı.