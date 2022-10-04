Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası)

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası 2. tur maçında, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. B Grubundan lider olarak çıkan Türkiye Milli Takımı, bu akşam Almanya'yı da yenerek iyi performansını sürdürmek istiyor. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?