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Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Gruplardan lider olarak çıkan A Milli Takım, şampiyonanın 2. tur maçında Almanya'yı yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 1

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası 2. tur maçında, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. B Grubundan lider olarak çıkan Türkiye Milli Takımı, bu akşam Almanya'yı da yenerek iyi performansını sürdürmek istiyor. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 2

MİLLİLERİN F GRUBUNDAKİ RAKİPLERİ

B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu'nda yer aldı. "Filenin Sultanları" bu grupta ABD, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 3

TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında bu akşam Almanya ile mücadele edecek.

Polonya'nın Lodz kentindeki Sport Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 4

MİLLİLER İLK 4'E GİRERSE ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Ay-yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 5

2. TUR GRUPLARINA KALAN TÜM TAKIMLAR BELİRLENDİ

Hollanda ile Polonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonada, 2. tur gruplarına kalan tüm takımlar belirlendi.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 6

B Grubu'nu 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ilk sırada tamamlayan Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Belçika, Hollanda, Porto Riko, Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Polonya, Sırbistan, ABD, Kanada, Almanya, Çin, Japonya, Brezilya ve Arjantin, turnuvada son 16 takım arasına adını yazdırdı.

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