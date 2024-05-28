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Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Milletler Ligi 2. hafta)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasında Almanya ile kozlarını paylaşacak. Son VNL şampiyonu olan Filenin Sultanları, turnuvada oynanan 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. ABD'de oynanacak olan karşılaşmada Filenin Sultanları galibiyet için parkede olacak. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Milletler Ligi 2. hafta) - 1

Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasında Türiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şu ana kadar oynadığı maçlarda 7 puan toplayan Filenin Sultanları, Almanya karşısında kazanarak puan tablosunda yükselmek istiyor. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Milletler Ligi 2. hafta) - 2

TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta maçlarını ABD'de oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Milletler Ligi 2. hafta) - 3

RAKİPLER BELLİ OLDU

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile karşılaşacak.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Milletler Ligi 2. hafta) - 4

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan "Filenin Sultanları"nın VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

29 Mayıs Çarşamba:

22.30 Almanya-Türkiye

31 Mayıs Cuma:

03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi:

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar:

23.00 ABD-Türkiye

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