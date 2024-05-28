Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Milletler Ligi 2. hafta)

Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasında Türiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şu ana kadar oynadığı maçlarda 7 puan toplayan Filenin Sultanları, Almanya karşısında kazanarak puan tablosunda yükselmek istiyor. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?