Türkiye-Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri)

"BELÇİKA'YI TANIYORUZ"

Milli basketbolculardan Buğrahan Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belçika Milli Takımı'nın tanıdıkları bir takım olduğunu belirterek, "Yazın onlarla Avrupa Şampiyonası'nda oynadık. Belçika maçını kazanarak Sırbistan maçına odaklanmak istiyoruz." diye konuştu.



Milli takımın şansız bir yaz geçirdiğini ancak takımın hedefleri doğrultusunda önüne baktığını ifade eden Buğrahan, şunları söyledi:



"Çok daha iyi bir yerde bitirebilirdik. İnsanların beklemediği bir yerde bitirebilirdik ama kısmetsizlik oldu. Bu takım daha iyi şeyleri hak ediyordu. Şu an gayet iyiyiz. Önemli oyuncularımız eksik. Onların yokluğunda iyi işler başarıp Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz."