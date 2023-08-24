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Türkiye-Belçika milli voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları son 16 turuna kaldı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı. Filenin Sultanları bu sonucun ardından turnuvada adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım çeyrek finale çıkmak için Belçika ile mücadele edecek. Peki, Türkiye-Belçika milli voleybol maçı ne zaman?

Türkiye-Belçika milli voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları son 16 turuna kaldı! - 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna yükseldi. Tüm gözler şimdi bu heyecan dolu maçın tarihi ve diğer önemli bilgilerinde. İşte, Filenin Sultanları 16 turu maçı tarihi...

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Türkiye-Belçika milli voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları son 16 turuna kaldı! - 2

ALMANYA'YI SET VERMEDEN GEÇTİK

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Voleybol Takımı, Almanya ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, C Grubu'naa ev sahipliği yapan Almanya'yı set vermeden 3-0 yendi.

Grubunu yenilgisiz lider bitiren A Milli Voleybol takımı son 16 turunda Belçika ile eşleşti.

Türkiye-Belçika milli voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları son 16 turuna kaldı! - 3

TÜRKİYE-BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.

Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

Türkiye-Belçika milli voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları son 16 turuna kaldı! - 4

TURNUVAYA DAİR BİLGİLER

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.


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