Türkiye-Belçika milli voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları son 16 turuna kaldı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı. Filenin Sultanları bu sonucun ardından turnuvada adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım çeyrek finale çıkmak için Belçika ile mücadele edecek. Peki, Türkiye-Belçika milli voleybol maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna yükseldi. Tüm gözler şimdi bu heyecan dolu maçın tarihi ve diğer önemli bilgilerinde. İşte, Filenin Sultanları 16 turu maçı tarihi...