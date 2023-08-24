Türkiye-Belçika milli voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları son 16 turuna kaldı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna yükseldi. Tüm gözler şimdi bu heyecan dolu maçın tarihi ve diğer önemli bilgilerinde. İşte, Filenin Sultanları 16 turu maçı tarihi...