Türkiye beraberliği sonrası İspanyollar şokta: "Canımız yandı, parti yok"
19.11.2025 10:41
NTV - Haber Merkezi
A Milli Takım'ın İspanya ile 2-2 berabere kalmasının ardından İspanyol basını maçı manşetine taşıdı.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile Türkiye karşı karşıya geldi.
La Cartuja Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Millilerin golleri 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan'dan geldi. İspanya'nın sayılarını ise 4. dakikada Dani Olmo ve 62. dakikada Oyarzabal kaydetti.
Bu skorun ardından A Milli Takım, E Grubu'nu 13 puanla tamamladı ve play-off'u beklemeye geçti. İspanya ise 2026 Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı kazandı.
İspanyol basını, karşılaşmanın ardından kritik müsabakayı manşetlerden gördü.
İşte yapılan değerlendirmeler:
"CANIMIZ ACIDI"
AS: "Türkiye ile berabere kalmak canımızı acıttı. Ancak bu skor, son aylarda yapılan iyi şeyleri ve Dünya Kupası'nın en iddialı takımı haline gelen İspanya'nın yeteneklerini azaltmaz."
"ABSÜRT BİR ÇATIŞMA"
El Mundo Deportivo: "İspanya, Türkiye ile absürt bir çatışmadan son anda kurtuldu. İspanya, Dünya Kupası'na Türkiye beraberliği ile kalarak İtalya'nın yenilmezlik serisi rekorunu kırdı. Türkiye, yıldızlarından yoksun olmasına rağmen maçta kısa bir süreliğine öne geçmişti."
"BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE"
El Pais: "İspanya, Türkiye karşısında elemelerdeki ilk golünü yedi. Beraberlikle Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı ve İtalya'nın rekoruna ortak oldu. Bulgaristan ve Gürcistan'dan daha fazla mücadele eden, ilk maçtakine göre bambaşka bir performans sergileyen Türkiye takımına karşı İspanya, bir dizi fırsattan yararlanarak beraberliği yakaladı."
"REKORLA GİDİYORUZ AMA PARTİ İPTAL"
Marca: "Dünya Kupası'na rekorla gidiyoruz ama parti yok. Maça iyi başlayan İspanya, daha sonra toparlanamadı ve iki gol yedi. Oyarzabal beraberliği getirdi."
"SOĞUK BİR GECEDE BERABERLİK"
ABC Futbol: "Soğuk bir gecede Dünya Kupası yolcusuyuz. İspanya, Sevilla'da kazanabileceği maçta Türkiye ile berabere kaldı ve en kötü performansını sergilemesine rağmen grubu lider bitirmeyi garantiledi. Gerçek bir atmosferden ve rekabetten yoksun ortamda İspanya, 2026 Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı kazandı."