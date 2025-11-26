Türkiye-Bosna Hersek milli basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu ilk maçında Bosna Herkes ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Bosna Hersek milli basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?