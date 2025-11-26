Türkiye-Bosna Hersek milli basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
26.11.2025 14:49
AA
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu ilk maçında Bosna Herkes ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Bosna Hersek milli basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
CEDİ OSMAN'IN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK
Tedavileri süren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumu maç günü belli olacak.
Ay-yıldızlı ekip 30 Kasım Pazar günü İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak.