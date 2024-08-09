Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya için parkede
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Brezilya karşısında bronz madalya için parkeye çıkıyor. Yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenerek olimpiyatları bronz madalya ile tamamlamak istiyor. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Paris Olimpiyatları üçüncülük maçında Türkiye voleybol takımı, Brezilya karşısında galibiyet arayacak. Yarı finalde İtalya'ya 3-0'lık setle maçı kaybeden Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenerek bronz madalyayla olimpiyatlara veda etmek istiyor. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?