Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya için parkede

2024 Paris Olimpiyatları üçüncülük maçında Türkiye voleybol takımı, Brezilya karşısında galibiyet arayacak. Yarı finalde İtalya'ya 3-0'lık setle maçı kaybeden Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenerek bronz madalyayla olimpiyatlara veda etmek istiyor. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?