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Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya için parkede

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Brezilya karşısında bronz madalya için parkeye çıkıyor. Yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenerek olimpiyatları bronz madalya ile tamamlamak istiyor. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya için parkede - 1

2024 Paris Olimpiyatları üçüncülük maçında Türkiye voleybol takımı, Brezilya karşısında galibiyet arayacak. Yarı finalde İtalya'ya 3-0'lık setle maçı kaybeden Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenerek bronz madalyayla olimpiyatlara veda etmek istiyor. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya için parkede - 2

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nının bronz madalya mücadelesinde yarın Brezilya'yla karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya için parkede - 3

HEDEF İLK OLİMPİYAT MADALYASI

Milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek.

Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya için parkede - 4

BREZİLYA'YA 3-0 YENİLMİŞTİ

Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.

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