Türkiye, Bulgaristan deplasmanında! Milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye, grubunda üçüncü maçını yapıyor. Milliler, Gürcistan'ı 3-2 geride bırakırken, kendi evinde oynadığı İspanya maçını ise 6-0 kaybetti. Ancak Bulgaristan ise İspanya ve Gürcistan ile yaptığı maçlardan eli boş döndü. A Milli Takım, 3 puan için sahada olacak. Bulgaristan ise yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov ile Millilerin karşısına çıkıyor. Peki, Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?