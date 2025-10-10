Türkiye, Bulgaristan deplasmanında! Milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçına Bulgaristan deplasmanında çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, müsabakalarda bir mağlubiyet ve birde galibiyet elde etmişti. Puan tablosunda ilk iki sırada yer alabilmek için karşılaşmaların yenilgisiz tamamlanması gerekiyor. 11 Ekim'de Bulgaristan karşısına çıkacak olan Millilerin maçı Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda düzenlenecek. İşte, Bulgaristan - Türkiye maçı saati ve yayıncısı...
Türkiye, grubunda üçüncü maçını yapıyor. Milliler, Gürcistan'ı 3-2 geride bırakırken, kendi evinde oynadığı İspanya maçını ise 6-0 kaybetti. Ancak Bulgaristan ise İspanya ve Gürcistan ile yaptığı maçlardan eli boş döndü. A Milli Takım, 3 puan için sahada olacak. Bulgaristan ise yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov ile Millilerin karşısına çıkıyor. Peki, Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?