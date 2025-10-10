NTV.COM.TR

Türkiye, Bulgaristan deplasmanında! Milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçına Bulgaristan deplasmanında çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, müsabakalarda bir mağlubiyet ve birde galibiyet elde etmişti. Puan tablosunda ilk iki sırada yer alabilmek için karşılaşmaların yenilgisiz tamamlanması gerekiyor. 11 Ekim'de Bulgaristan karşısına çıkacak olan Millilerin maçı Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda düzenlenecek. İşte, Bulgaristan - Türkiye maçı saati ve yayıncısı...

Türkiye, grubunda üçüncü maçını yapıyor. Milliler, Gürcistan'ı 3-2 geride bırakırken, kendi evinde oynadığı İspanya maçını ise 6-0 kaybetti. Ancak Bulgaristan ise İspanya ve Gürcistan ile yaptığı maçlardan eli boş döndü. A Milli Takım, 3 puan için sahada olacak. Bulgaristan ise yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov ile Millilerin karşısına çıkıyor. Peki, Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Takım, 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Bulgaristan'a konuk oluyor. Milli maç TV8 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi Miguel Nogueira olacak. Maçta André Narciso VAR, Helder Malheiro ise AVAR olarak görev alacak.

MİLLİLERDE TEK EKSİK

Türkiye kadrosunda tek eksikle rakip takımın karşısına çıkıyor. Gürcistan maçında kırmızı kart gördüğü için Barış Alper Yılmaz Bulgaristan maçında olmayacak.

Türkiye aday kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

Bulgaristan aday kadrosu:

Alexander Dimitrov tarafından belirlenen aday kadroda 24 futbolcu yer alıyor.

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen FC), Svetoslav Vutsov (PFC Levski Sofia), Dimitar Sheytanov (CSKA 1948)

Defans: Petko Hristov (Spezia), Atanas Chernev (CF Estrela da Amadora), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp FC), Emil Tsenov (FC Orenburg), Christian Petrov (SC Heerenveen), Viktor Popov (Korona Kielce), Dimitar Velkovski (PFC Arda Kardzhali 1924), Ivan Turitsov (PFC CSKA Sofia)

Orta Saha: Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv FC), Ilia Gruev (Leeds United), Stanislav Shopov (NK Osijek), Filip Krastev (Oxford United), Marin Petkov (PFC Levski Sofia), Ivaylo Chochev (PFC Ludogorets 1945), Kristian Stoyanov (PFC Slavia Sofia)

Forvet: Kiril Despodov (PAOK FC), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Lukas Petkov (SV Elversberg), Vladimir Nikolov (Korona Kielce), Martin Minchev (Cracovia), Radoslav Kirilov (PFC Levski Sofia)

Türkiye'nin turnuvadaki diğer grup maçları şöyle:

14 Ekim | Türkiye - Gürcistan (21:45)

15 Kasım | Türkiye - Bulgaristan (20:00)

18 Kasım | İspanya - Türkiye (22:45)

